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Begusarai News: बेगूसराय से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सस्पेंड किए गए एक रेवेन्यू कर्मचारी की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. उसका शव एक बंद कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला. मृतका के मायके वालों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या और दहेज के लिए परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना लोहियानगर थाना क्षेत्र के बाघा इलाके में हुई, जहां ज्योति कुमारी नाम की विवाहित महिला का शव उसके घर के एक कमरे में लटका हुआ मिला. घटना के बाद परिवार वाले उसे आनन-फानन में एक प्राइवेट क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सस्पेंशन के बाद आर्थिक तंगी
मृतक महिला की पहचान ज्योति कुमारी के तौर पर हुई है, जो बाघा मोहल्ला के रहने वाले रवि राज की पत्नी थीं. बिहट सुदी स्थान के रहने वाले मृतका के पिता विपिन कुमार दास ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. उन्होंने बताया कि उनके दामाद रवि राज बखरी में रेवेन्यू क्लर्क के तौर पर काम करते थे, लेकिन अभी सस्पेंड चल रहे थे. सस्पेंशन के बाद से परिवार आर्थिक तंगी और तनाव से जूझ रहा था. परिवार के मुताबिक, ज्योति के सोने के गहने ₹5,000 के लोन के लिए गिरवी रखे गए थे. आरोप है कि उनके पति के भाई ने बिना उनकी जानकारी के उन्हीं गहनों पर ₹25,000 का अतिरिक्त लोन ले लिया. जब ज्योति को इस बात का पता चला और उन्होंने इसका विरोध किया, तो घर में झगड़ा हो गया.
घटना से कुछ समय पहले हुई थी मां से बात
मृतक महिला के पिता का आरोप है कि इसी झगड़े की वजह से उनकी बेटी को पीटा जाता था और लगातार परेशान किया जाता था. उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना से कुछ घंटे पहले ही ज्योति ने अपनी मां को फोन करके हालात के बारे में बताया था और वहां से ले जाने की गुहार लगाई थी. उसके रिश्तेदारों ने बताया कि जब तक वे वहां पहुंचे, उन्हें उसकी मौत की ख़बर मिल चुकी थी. परिवार का आरोप है कि हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस बीच, आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
सदर-वन DSP आनंद कुमार पांडे ने बताया कि ज्योति की शादी लगभग चार साल पहले हुई थी. शुरुआती तौर पर यह मामला फांसी लगाने से हुई मौत का लग रहा है, लेकिन उसके मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस सभी आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है. मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा. फिलहाल, ज्योति कुमारी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.