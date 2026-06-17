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बेगूसराय में सस्पेंडेड राजस्व कर्मचारी की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत: बंद कमरे में मिला शव, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

Begusarai News: बेगूसराय से सस्पेंड किए गए एक रेवेन्यू कर्मचारी की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतक महिला के पिता का आरोप है कि इसी झगड़े की वजह से उनकी बेटी को पीटा जाता था और लगातार परेशान किया जाता था.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 17, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:57 AM IST
बेगूसराय में सस्पेंडेड राजस्व कर्मचारी की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत: बंद कमरे में मिला शव, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
Image Credit: बेगूसराय में सस्पेंडेड राजस्व कर्मचारी की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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