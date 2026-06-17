घटना से कुछ समय पहले हुई थी मां से बात

मृतक महिला के पिता का आरोप है कि इसी झगड़े की वजह से उनकी बेटी को पीटा जाता था और लगातार परेशान किया जाता था. उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना से कुछ घंटे पहले ही ज्योति ने अपनी मां को फोन करके हालात के बारे में बताया था और वहां से ले जाने की गुहार लगाई थी. उसके रिश्तेदारों ने बताया कि जब तक वे वहां पहुंचे, उन्हें उसकी मौत की ख़बर मिल चुकी थी. परिवार का आरोप है कि हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस बीच, आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.