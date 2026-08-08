/ब्रश उठाने के लिए बढ़ाया हाथ और डस लिया जहरीला नाग! बेगूसराय में परिजनों की समझदारी से बची युवती की जान

राज्य चुनें
बेगूसराय में 8 अगस्त, 2026 दिन शनिवार की सुबह-सुबह ब्रश करने गई एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया. सांप के डसते ही महिला जोर-जोर से चीखने लगी और धीरे-धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी. हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने सांप को मारने के बजाय उसे पकड़ लिया और महिला के साथ अस्पताल लेकर पहुंच गए. मामला नावकोठी थाना क्षेत्र के रजाकपुर वार्ड नंबर-11 का है. यहां मोहम्मद जिब्राइल की 20 वर्षीय पुत्री शहजादी खातून सुबह चापाकल पर मुंह धोने गई थी.
चापाकल पर महिला को सांप ने डसा
इसी दौरान जैसे ही वह टूथपेस्ट और ब्रश निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगी. वहां पहले से छिपकर बैठे जहरीले सांप ने उसके हाथ में डस लिया. सांप के डसते ही शहजादी जोर-जोर से चिल्लाने लगी. उसकी आवाज सुनकर घर के लोग मौके पर पहुंचे. महिला ने बताया कि उसे सांप ने डस लिया है. इसके बाद परिजनों ने जब ब्रश और टूथपेस्ट रखने वाली जगह पर देखा, तो सांप वहीं बैठा हुआ था.
जीवित सांप के साथ सदर अस्पताल पहुंचे परिजन
इसके बाद परिजनों ने सांप को मारने के बजाय पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया. महिला को पहले नावकोठी पीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल, शहजादी खातून सदर अस्पताल के महिला वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती है. उसकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है और वह खतरे से बाहर है.
'जब तक बेटी ठीक नहीं होती, सांप को नहीं मारेंगे'
सबसे खास बात यह है कि परिजनों ने सांप को अभी भी डिब्बे में सुरक्षित रखा है. उनका कहना है कि जब तक शहजादी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती, तब तक सांप को नहीं मारेंगे. महिला के ठीक होने के बाद सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की बात परिजनों ने कही है. महिला का इलाज सदर अस्पताल में जारी है और डॉक्टरों की निगरानी में उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.