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ब्रश उठाने के लिए बढ़ाया हाथ और डस लिया जहरीला नाग! बेगूसराय में परिजनों की समझदारी से बची युवती की जान

Begusarai News: बेगूसराय में युवती को डसने वाले सांप को परिजनों ने डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद परिजनों ने जब ब्रश और टूथपेस्ट रखने वाली जगह पर देखा, तो सांप वहीं बैठा हुआ था.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByShailendra
Published: Aug 08, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:37 PM IST
ब्रश उठाने के लिए बढ़ाया हाथ और डस लिया जहरीला नाग! बेगूसराय में परिजनों की समझदारी से बची युवती की जान
Image Credit: (Z News) बेगूसराय में ब्रश करने गई युवती को सांप ने डसा

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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