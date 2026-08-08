/ब्रश उठाने के लिए बढ़ाया हाथ और डस लिया जहरीला नाग! बेगूसराय में परिजनों की समझदारी से बची युवती की जान

बेगूसराय में 8 अगस्त, 2026 दिन शनिवार की सुबह-सुबह ब्रश करने गई एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया. सांप के डसते ही महिला जोर-जोर से चीखने लगी और धीरे-धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी. हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने सांप को मारने के बजाय उसे पकड़ लिया और महिला के साथ अस्पताल लेकर पहुंच गए. मामला नावकोठी थाना क्षेत्र के रजाकपुर वार्ड नंबर-11 का है. यहां मोहम्मद जिब्राइल की 20 वर्षीय पुत्री शहजादी खातून सुबह चापाकल पर मुंह धोने गई थी.