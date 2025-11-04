मोबाइल पर बहस... फिर मौत! पति से विवाद के बाद महिला ने दी जान

Begusarai/बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आयी है. यहां पति से मोबाइल पर हुए विवाद के बाद एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ी गाछी गांव की बताई जा रही है.

पति से मोबाइल पर विवाद बना वजह

मृतका की पहचान अजीत कुमार की पत्नी तन्नु देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि तन्नु देवी के पति बाहर प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं. वहीं, सोमवार की रात पति-पत्नी के बीच मोबाइल पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद तन्नु देवी ने घर में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

​यह भी पढ़ें: चुनाव ड्यूटी पर ASI ने तीसरी मंजिल से युवक को फेंका, समस्तीपुर में भड़का बवाल

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

यह भी पढ़ें: दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर FIR, मोकामा की सियासत गर्म

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!