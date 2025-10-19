Begusarai News: गंगा स्नान करने गई महिला की डूबने से मौत, मातम में बदली त्यौहार की खुशियां

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ. गहरे पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई. जिससे खुशियों का त्यौहार मातम में बदल गया. घटना तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या गंगा घाट की है. मृत महिला की पहचान अयोध्या गांव निवासी रामप्रवेश साहनी की पत्नी मोती देवी के रूप में हुई है. इस घटना से परिवार के साथ-साथ गांव में भी शोक का माहौल है.

गहरे पानी में डूबने से मौत

परिजनों के मुताबिक, मोती देवी दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर गंगा स्नान और गंगाजल लेने के लिए गई थीं. स्नान के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चली गईं, और देखते ही देखते गंगा की लहरों में समा गईं. काफी मशक्कत और खोजबीन के बाद स्थानीय लोगों ने मोती देवी का शव गंगा नदी से बरामद किया. घटना की सूचना मिलते ही तेघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया.

गांव में पसरा मातम

इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. जहां एक ओर सभी दीवाली की तैयारियों में जुटे हैं, पूरा इलाका दीपोत्सव की रोशनी में नहा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोती देवी के घर में अंधेरा छा गया है. परिजनों के साथ-साथ गांव के लोग भी इस हादसे के बाद काफी शोक में हैं.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय

