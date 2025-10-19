Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2967839
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai News: गंगा स्नान करने गई महिला की डूबने से मौत, मातम में बदली त्यौहार की खुशियां

Begusarai News: बेगूसराय में गंगा स्नान करने गई महिला की डूबने से मौत हो गई. दीपावली और छठ महापर्व से पहले महिला गंगा स्नान और गंगाजल लाने के लिए गई थीं, लेकिन डूबने से उनकी मौत हो गई. घटना के बाद से ही परिजनों में शोक का माहौल है. त्यौहार की सारी खुशियां मातम में बदल गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:36 AM IST

Trending Photos

Begusarai News: गंगा स्नान करने गई महिला की डूबने से मौत
Begusarai News: गंगा स्नान करने गई महिला की डूबने से मौत

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ. गहरे पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई. जिससे खुशियों का त्यौहार मातम में बदल गया. घटना तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या गंगा घाट की है. मृत महिला की पहचान अयोध्या गांव निवासी रामप्रवेश साहनी की पत्नी मोती देवी के रूप में हुई है. इस घटना से परिवार के साथ-साथ गांव में भी शोक का माहौल है. 

यह भी पढ़ें: वेतन बढ़ाने के लिए विवाद, सुरक्षा गार्ड ने सुपरवाइजर की कुल्हाड़ी से की हत्या

गहरे पानी में डूबने से मौत
परिजनों के मुताबिक, मोती देवी दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर गंगा स्नान और गंगाजल लेने के लिए गई थीं. स्नान के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चली गईं, और देखते ही देखते गंगा की लहरों में समा गईं. काफी मशक्कत और खोजबीन के बाद स्थानीय लोगों ने मोती देवी का शव गंगा नदी से बरामद किया. घटना की सूचना मिलते ही तेघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में पसरा मातम
इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. जहां एक ओर सभी दीवाली की तैयारियों में जुटे हैं, पूरा इलाका दीपोत्सव की रोशनी में नहा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोती देवी के घर में अंधेरा छा गया है. परिजनों के साथ-साथ गांव के लोग भी इस हादसे के बाद काफी शोक में हैं.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Begusarai

Trending news

Begusarai
Begusarai: गंगा स्नान करने गई महिला की मौत, मातम में बदली त्यौहार की खुशियां
Chaibasa news
Chaibasa: महज 10 मिनट के सफर में बिगड़ी NIT प्रोफेसर की तबीयत, चक्रधरपुर पहुंचते मौत
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी की धुआंधार रैली, इस दिन से करेंगे शुरुआत
bihar chunav 2025
Bihar: नामांकन करने पहुंची प्रत्याशी के पति गिरफ्तार, समर्थकों ने किया हंगामा
patna news
Patna: बाजार समिति फल मंडी में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल
Chatra Crime News
नजर हटी, दुर्घटना घटी... चतरा में धनतेरस के बाजार में नकाबपोश महिला चोर गैंग सक्रिय
Nawada News
Nawada: लाठी-डंडे से पीट-पीटकर युवक की हत्या, पत्नी घायल... जानें क्या है पूरा मामला
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने जारी की 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची
bihar chunav 2025
जंग-ए-बिहार! 2020 में 30 सीटों पर नोटा रहा निर्णायक, इस बार बदल सकते हैं चुनावी गणित
Chirag Paswan
सौरभ पांडे ने बनाई चिराग पासवान से दूरी, अरुण भारती के कंधों पर 29 सीटों का दारोमदार