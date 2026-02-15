Begusarai News: बेगूसराय स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय पटरी की ओर गिरी महिला, RPF जवान ने बचाई जान

Begusarai News: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल पैदा बन गया, जब एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलकर ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच जा गिरी. महिला ट्रेन के नीचे जाने ही वाली थी कि मौके पर मौजूद आरपीएफ अधिकारी ने साहस और तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचा ली. यह पूरी घटना प्लेटफार्म नंबर 1 की है.

ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान हुआ हादसा

घटना बेगूसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर हुई. जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 15713 अप कटिहार-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह करीब 9:50 बजे खुलने वाली थी. इसी दौरान एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच के गैप में फंसकर घसीटने लगी. मौके पर मौजूद आरपीएफ बेगूसराय के ड्यूटी अधिकारी उप-निरीक्षक संजय कुमार सहनी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच से खींचकर बाहर निकाला. उनकी सतर्कता और बहादुरी से महिला की जान बच गई. घटना के बाद कुछ देर तक स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और लोग हैरान रह गए.

यह भी पढ़ें: नवगछिया: भोर में सिलेंडरों के धमाकों से दहला सधुआ बाजार, लाखों की संपत्ति स्वाहा

Add Zee News as a Preferred Source

आरपीएफ की तत्परता से बची महिला की जान

पूछताछ में महिला की पहचान सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनगांव बाजार निवासी दुर्गा शाह की पत्नी देवंती देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अपने पति और बच्चों के साथ बेगूसराय से राजेंद्र नगर तक यात्रा के लिए आई थीं. ट्रेन खुलने के दौरान जल्दबाजी में चढ़ने की कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह हादसे का शिकार होते-होते बचीं. आरपीएफ की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार बेगूसराय