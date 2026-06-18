Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /पहले किया गैंगरेप, फिर महिला के प्राइवेट पार्ट में डाला कारतूस और लकड़ी, बेगूसराय में सनसनीखेज वारदात

पहले किया गैंगरेप, फिर महिला के प्राइवेट पार्ट में डाला कारतूस और लकड़ी, बेगूसराय में सनसनीखेज वारदात

Woman Gang Rape: बेगूसराय से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक महिला के साथ पांच अपराधियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है. गैंगरेप करने के बाद अपराधियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी के टुकड़े डाल दिया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Shailendra
Published: Jun 18, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:03 PM IST
पहले किया गैंगरेप, फिर महिला के प्राइवेट पार्ट में डाला कारतूस और लकड़ी, बेगूसराय में सनसनीखेज वारदात
Image Credit: बेगूसराय गैंगरेप केस (Photo-AI)

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मोतिहारी मोतीझील अतिक्रमण मामला पर पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब
Patna High Court24 min ago
2
Woman gang rape29 min ago
3
Kaimur News54 min ago
4
patna news1 hr ago
5
Nawada Police1 hr ago