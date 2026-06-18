पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद जब वे न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंचे, तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें डांट-फटकार कर थाने से भगा दिया. पुलिस के इस अमानवीय रवैये के बाद परिजनों ने आनन-फानन में गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद 15 जून को महिला को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया. जब परिजन उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए और गहन चिकित्सा जांच की गई, तो डॉक्टर भी सन्न रह गए. महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर से बंदूक की बुलेट और लकड़ी के टुकड़े बरामद हुए.