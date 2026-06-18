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Begusarai Gang Rape: बेगूसराय जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद खौफनाक और क्रूर घटना सामने आई है. यहां चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ 5 लोगों ने न केवल गैंगरेप किया, बल्कि उसके बाद पीड़िता के साथ बर्बरता भी की. अपराधियों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में बंदूक की बुलेट (गोली) और लकड़ी के टुकड़े डाल दिए. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से इलाके में आक्रोश है और पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है।
पीड़िता के अनुसार, यह खौफनाक वारदात 11 जून की देर रात करीब 12:30 बजे की है. महिला किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी, तभी घात लगाए बैठे 5 अपराधियों ने उसे दबोच लिया. बदमाशों ने उसका मुंह, हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह शोर न मचा सके और फिर उसके साथ गैंगरेप किया. दरिंदगी से भी जब मन नहीं भरा, तो उन्होंने पीड़िता के गुप्त अंग में बुलेट और लकड़ी के टुकड़े ठंस दिए और फरार हो गए.
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद जब वे न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंचे, तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें डांट-फटकार कर थाने से भगा दिया. पुलिस के इस अमानवीय रवैये के बाद परिजनों ने आनन-फानन में गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद 15 जून को महिला को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया. जब परिजन उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए और गहन चिकित्सा जांच की गई, तो डॉक्टर भी सन्न रह गए. महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर से बंदूक की बुलेट और लकड़ी के टुकड़े बरामद हुए.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष ने तत्काल संज्ञान लिया. उनके निर्देश पर सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे और डीएसपी-2 दुर्गा शक्ति पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से पूरे मामले की जानकारी ली. इस दौरान सदर डीएसपी 1 आनंद कुमार पांडे ने बताया कि महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है. उन्होंने बताया है कि इसमें पुलिस की लापरवाही अगर सामने आई है, तो जांच कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पीड़िता के आरोप के आधार पर जांच की जा रही है. दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.