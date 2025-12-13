Advertisement
Begusarai

बेगूसराय में 21 महिलाओं के साथ क्रूर मजाक, ऑपरेशन के बाद ठिठुरती रहीं, स्वास्थ्य केंद्र की पोल खुली

Begusarai Latest News: बेगूसराय जिले के भगवानपुर PHC में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटाया दिया गया. यह गंभीर आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगा है.यह मामला  बंध्याकरण ऑपरेशन का है, जहां 21 महिलाओं को कड़ाके की ठंड में फर्श पर सुला दिया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:54 AM IST

भगवानपुर PHC में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटाया
Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई है. जहां बंध्याकरण यानी नसबंदी ऑपरेशन के बाद 21 महिलाओं को कड़ाके की ठंड में फर्श पर सुला दिया गया. यह दिल दहला देने वाली तस्वीर बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है, जिसने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को बेपर्दा कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार की रात करीब 8 बजे प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष हेमंत चौधरी, सदस्य पिंकी देवी और मोहम्मद गालिब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. जहां उन्होंने देखा कि अस्पताल में 21 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद जिन बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सरकारी गाइडलाइन में है- वो एक भी सुविधा मरीजों को नहीं दी गई. 

ऑपरेशन के बाद महिलाओं को गंदगी से भरे एक हॉल में ठंडे फर्श पर सुला दिया गया. ना वार्ड, ना बेड, ना कंबल, ना हीटर और ना ही सुरक्षित कमरा. कड़ाके की ठंड में महिलाएं दर्द से कराहती रहीं, बदन कांपता रहा और उनके परिजन बेबस तमाशबीन बने रहे. इतना ही नहीं, मरीजों को मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि यह स्वास्थ्य विभाग की अनिवार्य गाइडलाइन का हिस्सा है. 

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों की तरफ से महिलाओं को ऊपर छत पर पहुंचाने के नाम पर 80 रुपये और साफ-सफाई के नाम पर 10 रुपये की जबरन वसूली भी की जा रही है. परिजनों ने इसे गंभीर आपराधिक लापरवाही बताया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाना चाहती है, तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करनी होगी. वहीं, इस पूरे मामले पर अस्पताल के डॉक्टरों ने सफाई देते हुए कहा कि बेड और कमरे की कमी है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

Begusarai News

