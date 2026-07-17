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बेगूसराय: चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, उठक-बैठक कराकर घंटों बनाया 'मुर्गा'

Begusarai News: बेगूसराय में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक की लोगों ने पिटाई कर दी और कान पकड़कर उठक-बैठक भी कराया. इतना ही नहीं, घंटों तक उसे मुर्गा भी बनाया गया. आइए जानते हैं पूरी खबर-

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 17, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:02 AM IST
बेगूसराय: चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, उठक-बैठक कराकर घंटों बनाया 'मुर्गा'
Image Credit: बेगूसराय: चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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