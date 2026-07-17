बेगूसराय: चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, उठक-बैठक कराकर घंटों बनाया 'मुर्गा'

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बेगूसराय में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक के साथ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया. पहले युवक की पिटाई की गई, फिर उससे कान पकड़कर उठक-बैठक कराई गई और इसके बाद घंटों तक उसे मुर्गा बनाकर रखा गया. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे. घटना का वीडियो भी सामने आया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को भीड़ ने घेर रखा है.
चोर को मुर्गा बनाकर दी जा रही सजा
उससे पहले कान पकड़कर उठक-बैठक कराई जा रही है और फिर उसे मुर्गा बनाकर सजा दी जा रही है. यह पूरा मामला बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार दो युवक एक साथ तीन घरों का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान लोगों की नजर उन पर पड़ गई. लोगों को आता देख एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक को पकड़ लिया गया. इसके बाद भीड़ ने उसकी पिटाई की और घंटों तक अमानवीय व्यवहार किया. वहीं, पकड़े गए युवक का कहना है कि उसका साथी चोरी कर रहा था और वह केवल वहीं खड़ा था. लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया, मारपीट की, उठक-बैठक कराई और बाद में मुर्गा बनाकर रखा.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल, इस घटना की सूचना मिलने के बाद बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फरार दूसरे युवक की तलाश में भी जुटी है. हालांकि चोरी की घटना गंभीर है, लेकिन किसी भी आरोपी के साथ कानून से इतर इस तरह का व्यवहार गंभीर सवाल खड़े करता है. कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है और ऐसे मामलों में कार्रवाई का अधिकार केवल पुलिस और न्याय व्यवस्था को है.