बेगूसराय: चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, उठक-बैठक कराकर घंटों बनाया 'मुर्गा'

चोर को मुर्गा बनाकर दी जा रही सजा

उससे पहले कान पकड़कर उठक-बैठक कराई जा रही है और फिर उसे मुर्गा बनाकर सजा दी जा रही है. यह पूरा मामला बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार दो युवक एक साथ तीन घरों का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान लोगों की नजर उन पर पड़ गई. लोगों को आता देख एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक को पकड़ लिया गया. इसके बाद भीड़ ने उसकी पिटाई की और घंटों तक अमानवीय व्यवहार किया. वहीं, पकड़े गए युवक का कहना है कि उसका साथी चोरी कर रहा था और वह केवल वहीं खड़ा था. लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया, मारपीट की, उठक-बैठक कराई और बाद में मुर्गा बनाकर रखा.