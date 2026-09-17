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बेगूसराय में रील बनाने का खुमार: हाथ में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

बेगूसराय में रील बनाने का खुमार कम होने का नाम नहीं ले रहा है. हाथ में हथियार लहराते युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:32 AM IST
बेगूसराय में रील बनाने का खुमार: हाथ में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप
Image Credit: बेगूसराय में रील बनाने का खुमार (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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