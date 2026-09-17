/बेगूसराय में रील बनाने का खुमार: हाथ में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर रोजाना कोई-न-कोई वीडिया वायरल होते हैं, जिसमें लोग कुछ अजीबोगरीब हरकर या फिर अपनी धमक दिखा रहे होते हैं. इसी क्रम में बेगूसराय से भी सोशल मीडिया पर रील बनाने और धौंस जमाने के लिए हथियार लहराने का सिलसिला कम होता नहीं दिख रहा है. एक बार फिर, सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथ में हथियार लेकर भोजपुरी गाने पर रील बना रहा है. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक हाथ में हथियार लिए भोजपुरी गाने पर वीडियो बना रहा है.