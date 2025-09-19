महिला ने लगाया आरोप और युवक की हो गई मॉब लिंचिंग, बेगूसराय में घटी ये घटना

Begusarai News: बेगूसराय जिले में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है. जहां नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास भीड़ ने चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर घंटों तक बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की. मामला तब शुरू हुआ जब एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे के गले से सोने की चकती काटकर भागने की कोशिश की गई. महिला की चीख सुनकर लोगों की भीड़ जुट गई और पीछा कर एक युवक को दबोच लिया.

भीड़ ने युवक के पैर बांध दिए और उसे लगातार पीटती रही. आरोपी युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी. युवक का कहना है कि चोरी उसने नहीं की बल्कि उसका दूसरा साथी भाग गया.

सूचना मिलने के बावजूद पुलिस घंटे भर बाद मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाना ले गई. फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है. क्या भीड़ अब न्याय अपने हाथों में लेने लगी है. बेगूसराय की सड़कों पर भीड़ का यह खौफनाक चेहरा कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी

