/बेगूसराय: शराब की लत से परेशान 22 साल के जीशान ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, पत्नी से था विवाद

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बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शादी को बचाने के लिए पंचायत बुलाई गई, युवक ने सबके सामने शराब छोड़ने का वादा किया और उसकी पत्नी को घर लौटने के लिए मना लिया गया. लेकिन, जल्द ही उनके रिश्ते में फिर से दरार आ गई. घरेलू कलह के बीच, 22 साल के जीशान ने एक ऐसा कठोर कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. उसने घर के अंदर ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. मामला वीरपुर थाना क्षेत्र के मैदा बभनगामा गांव का है. बताया जा रहा है कि मोहम्मद जीशान ने कथित तौर पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी. सुबह जब परिवार वालों को उसका शव मिला, तो घर में चीख-पुकार मच गई. मृतक की पहचान मैदा बभनगामा निवासी मोहम्मद अशफाक के 22 वर्षीय बेटे मोहम्मद जीशान के रूप में हुई है.
जीशान को थी शराब पीने की आदत
मिली जानकारी के अनुसार, करीब एक साल पहले जीशान की शादी एकडारा गांव में हुई थी. शादी के बाद करीब एक महीने तक पत्नी ससुराल में रही, लेकिन इसके बाद वह मायके चली गई. बाद में फिर दोनों के बीच विवाद हुआ और पत्नी मायके में ही रहने लगी. इसके बाद पंचायत में जीशान ने सबके सामने शराब छोड़ने की कसम खाई, पत्नी को समझाकर ससुराल भेजा गया. परिजनों के मुताबिक, करीब डेढ़ से दो महीने तक दोनों साथ रहे, लेकिन इसके बाद फिर हालात बिगड़ गए और पत्नी फिर से मायके चली गई. परिजनों का कहना है कि जीशान को शराब पीने की आदत थी और इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था.
गांव की पंचायत तक पहुंचा मामला
परिवार का आरोप है कि जीशान के ससुराल वालों ने उसे घर से दूर काम करने के लिए तीन हजार रुपये और एक मोबाइल फोन दिया था. लेकिन, उसने फोन बेच दिया और पैसे शराब में उड़ा दिए. फोन बेचने को लेकर जीशान और उसके मामा के बीच मारपीट भी हुई थी. मृतक के पिता ने पूरी घटना की पुलिस से जांच कराने की मांग की है, हालांकि इन आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. जीशन बेंगलुरु में मजदूरी करता था और मुहर्रम के लिए अपने गांव लौटा था. उसकी पत्नी को वापस लाने की कोशिशों के कारण यह मामला गांव की पंचायत तक भी पहुंचा था. वह घर तो लौटी, लेकिन बाद में अपने मायके चली गई. इसके बाद जीशान परेशान रहने लगा. उस रात वह घर पर ही था, लेकिन सुबह होते-होते उसके परिवार को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
जीशान का शव घर में पंखे से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही वीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. सदर डीएसपी-2 कुमारी दुर्गा शक्ति के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. वीरपुर थानाध्यक्ष राजू रंजन कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की जांच जारी है. जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.