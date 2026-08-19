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बेगूसराय: शराब की लत से परेशान 22 साल के जीशान ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, पत्नी से था विवाद

Begusarai News: बेगूसराय में शराब की लत से परेशान 22 साल के जीशान फंदा लगाकर अपनी जान दे दी. मिली जानकारी के अनुसार, जीशान का उसकी पत्नी से शराब पीने को लेकर विवाद चल रहा था.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:49 AM IST
बेगूसराय: शराब की लत से परेशान 22 साल के जीशान ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, पत्नी से था विवाद
Image Credit: बेगूसराय: 22 साल के जीशान ने फंदा लगाकर की खुदकुशी (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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