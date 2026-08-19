/बेगूसराय: शराब की लत से परेशान 22 साल के जीशान ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, पत्नी से था विवाद

गांव की पंचायत तक पहुंचा मामला

परिवार का आरोप है कि जीशान के ससुराल वालों ने उसे घर से दूर काम करने के लिए तीन हजार रुपये और एक मोबाइल फोन दिया था. लेकिन, उसने फोन बेच दिया और पैसे शराब में उड़ा दिए. फोन बेचने को लेकर जीशान और उसके मामा के बीच मारपीट भी हुई थी. मृतक के पिता ने पूरी घटना की पुलिस से जांच कराने की मांग की है, हालांकि इन आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. जीशन बेंगलुरु में मजदूरी करता था और मुहर्रम के लिए अपने गांव लौटा था. उसकी पत्नी को वापस लाने की कोशिशों के कारण यह मामला गांव की पंचायत तक भी पहुंचा था. वह घर तो लौटी, लेकिन बाद में अपने मायके चली गई. इसके बाद जीशान परेशान रहने लगा. उस रात वह घर पर ही था, लेकिन सुबह होते-होते उसके परिवार को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा.