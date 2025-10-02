Bihar News: वन विभाग ने मानवता को किया शर्मसार! बाघ के हमले से मरने वाले किसान के शव से दुर्व्यवहार

Bihar News: बिहार के बेतिया के मंगुराहा वन क्षेत्र में एक बाघ नरभक्षी हो गया है. 20 दिन के अंदर एक महिला और एक पुरुष को अपना निवाला बना चुका है. वन विभाग की लापरवाही से बाघ एक के बाद एक इंसानी जान ले रहा है, लेकिन वन विभाग अभी तक बाघ की ट्रैकिंग नही कर पाया है. बाघ रिहायशी इलाके में आकर मवेशियों का भी शिकार कर रहा है. बाघ के लगातार हमले से इलाके में भय और दहशत का माहौल है.

बाघ की ट्रैकिंग नहीं कर पाया वन विभाग

बता दें कि 12 सितंबर को सोनबरसा में उमछी देवी की बाघ के हमले में मौत हो गई थी. तो वहीं, कल 1 अक्टूबर को बाघ ने किसान किसून महतो को खेखरीया में अपना निवाला बना लिया. इन सब के बावजूद बाघ रिहायशी इलाके में मवेशियों का भी लगातार शिकार कर रहा है, लेकिन लापरवाह वन विभाग के कर्मी अभी तक बाघ की ट्रैकिंग नहीं कर पाए हैं कि जंगल का कौन सा बाघ इंसानी खून का स्वाद चख चुका है और लगातार एक के बाद एक दो इंसानी जान ले चुका है.

बाघ को जब इंसानी खून का स्वाद मिल जाता है, तो वह नरभक्षी हो जाता है. कल खेखरियां गांव के किसान मवेशी लेकर आ रहे थे, तब बाघ ने मवेशियों पर हमला न बोलकर किसान को ही मार डाला और जंगल में घसीटकर ले गया. ग्रामीणों के सूचना देने के घंटो बाद में पहुंची वन विभाग की टीम देर शाम किसान की डेडबॉडी बाहर निकाल कर लाई. वन विभाग की लापरवाही और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर तब सामने आई, जब डेड बॉडी को लाठी में टांग कर बाहर लाया गया. इंसानी शव को वन विभाग स्ट्रेचर पर भी बाहर नहीं लाई, यहां तक कि उसे बिना कपड़े में लपेटे बाहर लाया गया.

18 दिनों के अंदर गई दो इंसानी जान

वन विभाग की लापरवाही से 18 दिनों के अंदर दो इंसानी जान जा चुकी है. ग्रामीण लाठी डंडे के सहारे गांवों में सुरक्षा कर रहे हैं. भय और दहशत का ऐसा माहौल है कि लोग अपने खेत भी नही जा रहे हैं. वन विभाग की लापरवाही से गौनाहा के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आक्रोश है. बाघ को वन विभाग के द्वारा जल्दी से जल्दी ट्रैक नही किया गया तो ग्रामीण कभी भी वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, जिससे शासन और प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. मृतक की पत्नी श्रीदेवी बेसुध है, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाघ लगातार रिहायशी इलाके में आ रहा है. एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहा है. वन विभाग का कहना है कि बहुत जल्द बाघ की ट्रैकिंग कर ली जाएगी.

