Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2944968
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bihar News: वन विभाग ने मानवता को किया शर्मसार! बाघ के हमले से मरने वाले किसान के शव से दुर्व्यवहार

Bihar News: मंगुराहा वन क्षेत्र में एक बाघ नरभक्षी बन चुका है. बाघ ने अब तक दो लोगों की जान ले चुका है. उससे भी ज्यादा वन विभाग के शर्मशार करने वाली हरकत सामने आई है, जब किसान की डेड बॉडी को लाठी में टांग कर बाहर लाया गया.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:02 PM IST

Trending Photos

बेतिया न्यूज़
बेतिया न्यूज़

Bihar News: बिहार के बेतिया के मंगुराहा वन क्षेत्र में एक बाघ नरभक्षी हो गया है. 20 दिन के अंदर एक महिला और एक पुरुष को अपना निवाला बना चुका है. वन विभाग की लापरवाही से बाघ एक के बाद एक इंसानी जान ले रहा है, लेकिन वन विभाग अभी तक बाघ की ट्रैकिंग नही कर पाया है. बाघ रिहायशी इलाके में आकर मवेशियों का भी शिकार कर रहा है. बाघ के लगातार हमले से इलाके में भय और दहशत का माहौल है.

बाघ की ट्रैकिंग नहीं कर पाया वन विभाग

बता दें कि 12 सितंबर को सोनबरसा में उमछी देवी की बाघ के हमले में मौत हो गई थी. तो वहीं, कल 1 अक्टूबर को बाघ ने किसान किसून महतो को खेखरीया में अपना निवाला बना लिया. इन सब के बावजूद बाघ रिहायशी इलाके में मवेशियों का भी लगातार शिकार कर रहा है, लेकिन लापरवाह वन विभाग के कर्मी अभी तक बाघ की ट्रैकिंग नहीं कर पाए हैं कि जंगल का कौन सा बाघ इंसानी खून का स्वाद चख चुका है और लगातार एक के बाद एक दो इंसानी जान ले चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं: पुलिस ना पहुंचती तो हो जाता बड़ा कांड! बच्चा हुआ लापता तो लोगों ने किया ये काम

बाघ को जब इंसानी खून का स्वाद मिल जाता है, तो वह नरभक्षी हो जाता है. कल खेखरियां गांव के किसान मवेशी लेकर आ रहे थे, तब बाघ ने मवेशियों पर हमला न बोलकर किसान को ही मार डाला और जंगल में घसीटकर ले गया. ग्रामीणों के सूचना देने के घंटो बाद में पहुंची वन विभाग की टीम देर शाम किसान की डेडबॉडी बाहर निकाल कर लाई. वन विभाग की लापरवाही और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर तब सामने आई, जब डेड बॉडी को लाठी में टांग कर बाहर लाया गया. इंसानी शव को वन विभाग स्ट्रेचर पर भी बाहर नहीं लाई, यहां तक कि उसे बिना कपड़े में लपेटे बाहर लाया गया.

18 दिनों के अंदर गई दो इंसानी जान

वन विभाग की लापरवाही से 18 दिनों के अंदर दो इंसानी जान जा चुकी है. ग्रामीण लाठी डंडे के सहारे गांवों में सुरक्षा कर रहे हैं. भय और दहशत का ऐसा माहौल है कि लोग अपने खेत भी नही जा रहे हैं. वन विभाग की लापरवाही से गौनाहा के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आक्रोश है. बाघ को वन विभाग के द्वारा जल्दी से जल्दी ट्रैक नही किया गया तो ग्रामीण कभी भी वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, जिससे शासन और प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. मृतक की पत्नी श्रीदेवी बेसुध है, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाघ लगातार रिहायशी इलाके में आ रहा है. एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहा है. वन विभाग का कहना है कि बहुत जल्द बाघ की ट्रैकिंग कर ली जाएगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Newsaction of forest department
;