/बेतिया के 10 थानों को मिले नए थानेदार, एसपी कुमार गौतम ने युवाओं पर जताया भरोसा

पहली बार थानेदार की जिम्मेदारी

इनमें अंजन कुमार और जितेंद्र कुमार वर्तमान में पुलिस केंद्र बेतिया में तैनात थे. नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही दोनों अधिकारियों को थाने की कमान संभालने का मौका मिला है. वहीं, अलग-अलग थानों में पदस्थापित अन्य अधिकारियों को भी पहली बार थानेदार की जिम्मेदारी मिली है. एसपी कुमार गौतम के इस फेरबदल को जिले में पुलिसिंग को और सक्रिय बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा.