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बेतिया के 10 थानों को मिले नए थानेदार, एसपी कुमार गौतम ने युवाओं पर जताया भरोसा

बेतिया पुलिसिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. एसपी कुमार गौतम ने 10 थानों में नए थानाध्यक्ष तैनात किए हैं. उन्होंने युवाओं पर भरोसा जताया है. एसपी कुमार गौतम के इस फेरबदल को जिले में पुलिसिंग को और सक्रिय बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 18, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:05 PM IST
बेतिया के 10 थानों को मिले नए थानेदार, एसपी कुमार गौतम ने युवाओं पर जताया भरोसा
Image Credit: बेतिया के 10 थानों को मिले नए थानेदार (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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