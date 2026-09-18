/बेतिया के 10 थानों को मिले नए थानेदार, एसपी कुमार गौतम ने युवाओं पर जताया भरोसा

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पश्चिम चंपारण जिले की पुलिसिंग में बड़ा फेरबदल हुआ है. बेतिया एसपी कुमार गौतम ने अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 10 थानों में नए थानाध्यक्षों की पदस्थापना की है. इसमें सबसे खास बात यह है कि सभी थानेदार युवा है और सभी दस थानों की कमान युवा अधिकारियों को सौंपी गई है. अपराध नियंत्रण के लिए चुस्त दुरुस्त युवाओं की टीम पर एसपी ने भरोसा जताया है. बता दें कि कानून व्यवस्था में इस फेरबदल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
प्रदीप कुमार को कालीबाग थाना की जिम्मेदारी
जारी आदेश के अनुसार, पु0अ0नि0 जय भगवान कुमार को मैनाटांड़ थाना, अंजन कुमार को चनपटिया थाना, जितेंद्र कुमार को साठी थाना, मिथिलेश कुमार को नवलपुर थाना और प्रदीप कुमार को कालीबाग थाना की जिम्मेदारी दी गयी है. इसी तरह मधु कुमारी को बानूछापर थाना, रवि शंकर कुमार को सहोदरा थाना, संतोष कुमार पाल को मनपुर थाना, प्रिंस कुमार को अनुसूचित जाति/जनजाति थाना तथा अनिरुद्ध कुमार को श्रीनगर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है.
पहली बार थानेदार की जिम्मेदारी
इनमें अंजन कुमार और जितेंद्र कुमार वर्तमान में पुलिस केंद्र बेतिया में तैनात थे. नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही दोनों अधिकारियों को थाने की कमान संभालने का मौका मिला है. वहीं, अलग-अलग थानों में पदस्थापित अन्य अधिकारियों को भी पहली बार थानेदार की जिम्मेदारी मिली है. एसपी कुमार गौतम के इस फेरबदल को जिले में पुलिसिंग को और सक्रिय बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा.
कानून-व्यवस्था संभालने की चुनौती
अब नए थानेदारों के सामने अपने-अपने थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था संभालने की चुनौती होगी. बेतिया में दस थानाध्यक्षों की जो तैनाती हुई है सभी युवाओं की टीम है बेतिया एसएसपी कुमार गौतम ने युवा अधिकारियों को जोश जुनून से कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है.