/40 साल, 300 परिवार और शून्य विकास! बेतिया के इस गांव में आज तक नहीं पहुंची सड़क

Bettiah News: बेतिया जिला के इस गांव की विकास की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है. सरकार और जिला प्रशासन के नकारापन की तस्वीर सामने आई है. योगापट्टी के लाकड़ा गांव में पिछले चालीस साल से गांव में आने-जाने के लिए सड़क नहीं है. यह गांव महादलित बस्ती है तथा यहां लगभग तीन सौ परिवार रहते हैं. 1984 में बसाया गया इस गांव को जोड़ने के लिए आज तक सड़क नहीं बनाई गई है. ग्रामीण पगडंडियों के सहारे गांव के बाहर मुख्य सड़क तक आते-जाते हैं. गांव में शादी-विवाह में वाहन नहीं पहुंच पाते हैं. किसी को बीमारी हो जाने पर इस गांव में एंबुलेंस तक नही आ पाता है.