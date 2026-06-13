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40 साल, 300 परिवार और शून्य विकास! बेतिया के इस गांव में आज तक नहीं पहुंची सड़क

Bettiah News: बेतिया जिले के योगापट्टी प्रखंड के लाकड़ा गांव में पिछले 40 वर्षों से सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. महादलित बस्ती में बसे लगभग 300 परिवार पगडंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:22 AM IST
40 साल, 300 परिवार और शून्य विकास! बेतिया के इस गांव में आज तक नहीं पहुंची सड़क
Image Credit: 40 साल, 300 परिवार और शून्य विकास! बेतिया के इस गांव में आज तक नहीं पहुंची सड़क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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