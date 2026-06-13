/40 साल, 300 परिवार और शून्य विकास! बेतिया के इस गांव में आज तक नहीं पहुंची सड़क

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Bettiah News: बेतिया जिला के इस गांव की विकास की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है. सरकार और जिला प्रशासन के नकारापन की तस्वीर सामने आई है. योगापट्टी के लाकड़ा गांव में पिछले चालीस साल से गांव में आने-जाने के लिए सड़क नहीं है. यह गांव महादलित बस्ती है तथा यहां लगभग तीन सौ परिवार रहते हैं. 1984 में बसाया गया इस गांव को जोड़ने के लिए आज तक सड़क नहीं बनाई गई है. ग्रामीण पगडंडियों के सहारे गांव के बाहर मुख्य सड़क तक आते-जाते हैं. गांव में शादी-विवाह में वाहन नहीं पहुंच पाते हैं. किसी को बीमारी हो जाने पर इस गांव में एंबुलेंस तक नही आ पाता है.
बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है. सड़क नहीं होने के कारण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. गांव के बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो जाती है. ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय विधायक, सांसद और अधिकारियों को पिछले चालीस साल से सड़क के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है. ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुख्य सड़क से गांव को जोड़ दिया जाए ताकि गांव में एंबुलेंस पहुंच सके और शादी-विवाह में वाहन आ-जा सकें.
योगापट्टी के ढाढ़वा पंचायत का यह लाकड़ा गांव महादलित बस्ती है, जो सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है. यह गांव सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है. जिला में बैठे अधिकारियों और नेताओं से ग्रामीण सवाल कर रहे हैं कि पिछले 40 साल से गांव को जोड़ने के लिए सड़क क्यों नहीं बनाई गई. लाकड़ा गांव की तस्वीर जिला प्रशासन के नकारापन की पोल खोलती है और सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाती है.
स्थानीय ग्रामीण संगीता देवी, अंतीमा देवी, प्रतिमा देवी, कृपावती देवी, शारदा देवी, नुरपती देवी, बंधु राम, बच्चा राम, रामचंद्र राम, सूरज झाझी, कंचल राम आदि ग्रामीणों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है कि महादलित बस्ती को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए ताकि गांव में वाहनों का आवागमन हो सके.