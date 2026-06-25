पुष्पा कुमारी पर फूलों की बारिश

SDM के तौर पर नई नियुक्त हुईं पुष्पा कुमारी का शहर भर में जोरदार स्वागत किया गया. उन्हें खुली छत वाली गाड़ी में बिठाकर बसवरिया पिउनीबाग स्थित उनके घर ले जाया गया और रास्ते में उन पर फूलों की बारिश की गई. रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत और उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोगों का जमा होना वाकई दिल को छू लेने वाला नजारा था. SDM बनकर लौटने पर शहर के गणमान्य लोगों ने खुशी जाहिर की और इस खुशी में उनके परिवार के लोगों के साथ नजर आए.