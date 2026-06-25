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जब SDM बनकर बेतिया लौटी पुष्पा कुमारी, कुछ ऐसा था रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा

SDM बनकर बेतिया लौटी पुष्पा कुमारी का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ. उन पर फूलों की बारिश की गई. रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत और उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोग शामिल हुए.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:15 PM IST
जब SDM बनकर बेतिया लौटी पुष्पा कुमारी, कुछ ऐसा था रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा
Image Credit: SDM बनकर बेतिया लौटी पुष्पा कुमारीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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