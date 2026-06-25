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70वीं बीपीएससी परीक्षा में बेतिया की पुष्पा कुमारी ने सफलता हासिल की है. पुष्पा कुमारी अब एसडीएम बन गई हैं. इससे उनके परिवार समेत पूरे गांव में खुशी का माहौल है. इसी क्रम में जब पुष्पा कुमारी बेतिया पहुंची तो रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया. रेलवे स्टेशन से लेकर पीऊनीबाग तक सैकड़ों लोग शामिल हुए. बेतिया की बेटी की सफलता पर बेतिया वासियों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया.
पुष्पा कुमारी पर फूलों की बारिश
SDM के तौर पर नई नियुक्त हुईं पुष्पा कुमारी का शहर भर में जोरदार स्वागत किया गया. उन्हें खुली छत वाली गाड़ी में बिठाकर बसवरिया पिउनीबाग स्थित उनके घर ले जाया गया और रास्ते में उन पर फूलों की बारिश की गई. रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत और उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोगों का जमा होना वाकई दिल को छू लेने वाला नजारा था. SDM बनकर लौटने पर शहर के गणमान्य लोगों ने खुशी जाहिर की और इस खुशी में उनके परिवार के लोगों के साथ नजर आए.
'सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता'
वहीं, इस दौरान पुष्पा कुमारी ने कहा कि इस कामयाबी का पूरा श्रेय उनके माता-पिता और शिक्षकों को जाता है. वह अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सफलता कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन से पढ़ाई करने पर ही मिलती है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. कुल मिलाकर, पुष्पा की इस कामयाबी पर पूरे बेतिया में खुशी का माहौल है. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.
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