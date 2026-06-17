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Nalanda News: बेतिया से आ रही बस 11000 वोल्ट की चपेट में आई, 100 से अधिक मजदूर थे सवार, 2 की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से झूलसे

Nalanda Accident: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की छत पर साइकिल रखी हुई थी, जो नीचे लटके बिजली तार से सट गई. इसके बाद पूरी बस में करंट दौड़ गया और यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए विम्स अस्पताल भेजा गया.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:45 PM IST
Nalanda News: बेतिया से आ रही बस 11000 वोल्ट की चपेट में आई, 100 से अधिक मजदूर थे सवार, 2 की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से झूलसे
Image Credit: दुर्घटनाग्रस्त बस

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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