/Nalanda News: बेतिया से आ रही बस 11000 वोल्ट की चपेट में आई, 100 से अधिक मजदूर थे सवार, 2 की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से झूलसे

Nalanda Bus Accident: नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. शंभू शरण मंदिर के पास मजदूरों से भरी एक बस 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आ गई. इस दर्दनाक हादसे में बस पर सवार पति-पत्नी समेत दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि बीस से अधिक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. सभी घायलों का इलाज बिहारशरीफ स्थित विम्स अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जाता है कि पश्चिम चंपारण (बेतिया) के घोषरावा गांव के रहने वाले मजदूर ईंट-भट्ठे पर काम खत्म कर बस से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान पावापुरी थाना क्षेत्र के शंभू शरण मंदिर के पास बस अचानक 11 हजार वोल्ट की बिजली तार की चपेट में आ गई.