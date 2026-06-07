Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bettiah
  • /Bettiah News: मझौलिया के अमवा मझार में रील बनाने के दौरान हादसा, गंडक नहर में डूबने से दो युवकों की मौत

Bettiah News: मझौलिया के अमवा मझार में रील बनाने के दौरान हादसा, गंडक नहर में डूबने से दो युवकों की मौत

Bettiah News: बेतिया के मझौलिया के अमवा मझार में दो युवकों को रील बनाना महंगा पड़ गया. रील बनाने के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नहर के गहरे पानी में जा गिरे. नहर के तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण दोनों को नहीं बचाया जा सका और दोनों की मौत हो गई.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:11 PM IST
Bettiah News: मझौलिया के अमवा मझार में रील बनाने के दौरान हादसा, गंडक नहर में डूबने से दो युवकों की मौत
Image Credit: बेतिया में रील बनाने के दौरान गंडक नहर में दो डूबे, मौत

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bettiah News: मझौलिया के अमवा मझार में रील बनाने के दौरान हादसा, दो की डूबने से मौत
Bettiah news19 min ago
2
Bagaha News35 min ago
3
Bagaha News55 min ago
4
neelkanth mishra1 hr ago
5
Latehar News1 hr ago