/Bettiah News: मझौलिया के अमवा मझार में रील बनाने के दौरान हादसा, गंडक नहर में डूबने से दो युवकों की मौत

तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण मौत

इसी दौरान एक युवक मोबाइल फोन से रील बनाने में व्यस्त था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वीडियो शूट करने के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नहर के गहरे पानी में जा गिरे. आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नहर के तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण दोनों को नहीं बचाया जा सका. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया.