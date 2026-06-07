/Bettiah News: मझौलिया के अमवा मझार में रील बनाने के दौरान हादसा, गंडक नहर में डूबने से दो युवकों की मौत

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Bettiah News: बेतिया में रील बनाना दो युवकों को महंगा पड़ गया. रील बनाने के क्रम में दो युवकों की नहर डूबकर मौत हो गई है. ये पूरी घटना मझौलिया के अमवा मझार स्थित गंडक नहर के 55 पुल बड़ा केवड़ा के समीप की है. मिली जानकारी के अनुसार, रील बनाने के दौरान हर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं, मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
अमवा मझार के पास घूम रहे थे दोनों
अंचलाधिकारी डॉ. राजीव रंजन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की पहचान धर्म कुमार और करण कुमार के रूप में हुई है. दोनों युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारी टोला गांव के निवासी थे. मिली जानकारी के अनुसार, धर्म कुमार और करण कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ अमवा मझार के समीप गंडक नहर के किनारे घूमने गए थे.
तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण मौत
इसी दौरान एक युवक मोबाइल फोन से रील बनाने में व्यस्त था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वीडियो शूट करने के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नहर के गहरे पानी में जा गिरे. आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नहर के तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण दोनों को नहीं बचाया जा सका. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया.
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