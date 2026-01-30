Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

बेतिया-मोतिहारी रोड पर 'लैंड माफिया' के खिलाफ एक्शन: सरकारी जमीन की अवैध प्लॉटिंग पर डीएम सख्त, जांच के लिए बनी स्पेशल टीम

Bettiah News: पश्चिमी चंपारण के पीपरा पकड़ी क्षेत्र में सरकारी जमीन की अवैध प्लॉटिंग और बिक्री का गंभीर मामला सामने आया है. जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है. जिलाधिकारी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आम लोगों से जमीन खरीदने से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच करने की अपील की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:40 PM IST

Bettiah News: पश्चिमी चंपारण जिले में सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है. बेतिया-मोतिहारी मुख्य मार्ग पर बेतिया से करीब आठ किलोमीटर दूर पीपरा पकड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि की अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेचने का गंभीर मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है. इस खुलासे के बाद प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान विशेष सावधानी बरतें और किसी भी भूमि को खरीदने से पहले उसके सभी दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी तरह की धोखाधड़ी या कानूनी परेशानी से बचा जा सके.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी श्री तरनजोत सिंह ने तत्काल विशेष जांच दल का गठन किया है. इस जांच टीम में अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया सदर, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया सदर और अंचल अधिकारी बेतिया सदर को शामिल किया गया है. जांच दल को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे मामले की गहन जांच कर अवैध प्लॉटिंग और बिक्री से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाए.

ये भी पढ़ें: चंपारण को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा: पतीलार में 30 बेड का आधुनिक CHC बनकर तैयार

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि जांच में यह मामला सही पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और उसकी बिक्री कानूनन गंभीर अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जिला प्रशासन ने एक बार फिर आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित जमीन का खाता, खेसरा, जमाबंदी और स्वामित्व से जुड़े सभी कागजातों की जांच अनिवार्य रूप से कराएं. थोड़ी सी लापरवाही भविष्य में बड़े कानूनी संकट का कारण बन सकती है. प्रशासन की सख्ती से यह उम्मीद की जा रही है कि अवैध भूमि कारोबार पर प्रभावी रोक लगेगी और सरकारी जमीन को सुरक्षित किया जा सकेगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

