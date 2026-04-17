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Bettiah News: एक्शन मोड में DM तरनजोत सिंह और SP शौर्य सुमन, बेतिया जेल की सुरक्षा और सफाई का लिया जायजा, मिलीं कई खामियां

Bettiah News: बेतिया मंडल कारा में देर रात डीएम तरनजोत सिंह और एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने औचक छापेमारी की. इस दौरान सभी वार्डों और अस्पताल खंड की गहन जांच की गई, हालांकि कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई. लेकिन जेल व्यवस्था में कई कमियां सामने आने पर अधिकारियों ने सुधार के सख्त निर्देश दिए. अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल परिसर में हड़कंप मच गया.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:56 AM IST

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Bettiah News: एक्शन मोड में DM तरनजोत सिंह और SP शौर्य सुमन, बेतिया जेल की सुरक्षा और सफाई का लिया जायजा, मिलीं कई खामियां
Bettiah News: एक्शन मोड में DM तरनजोत सिंह और SP शौर्य सुमन, बेतिया जेल की सुरक्षा और सफाई का लिया जायजा, मिलीं कई खामियां

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में देर रात प्रशासनिक स्तर पर मंडल कारा में अचानक छापेमारी किया गया. इस छापेमारी का नेतृत्व जिलाधिकारी तरनजोत सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन ने संयुक्त रूप से किया. मध्य रात्रि में हुई इस छापेमारी से जेल परिसर में हड़कंप मच गया और कैदियों से लेकर जेल प्रशासन तक में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला है. अधिकारीयों की टीम भारी पुलिस बल के साथ जेल परिसर में पहुंची और एक-एक वार्ड की तलाशी ली गई. इस दौरान जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया गया.

सभी वार्डों की बारीकी से जांच 
छापेमारी के दौरान सभी वार्डों की बारीकी से जांच की गई, हालांकि इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ. इसके बावजूद प्रशासन ने जेल की आंतरिक व्यवस्था को लेकर गंभीरता से कई खामियों को चिन्हित किया.

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जेल के अस्पताल वार्ड का भी लिया जायजा 
निरीक्षण के क्रम में डीएम और एसपी ने जेल के अस्पताल वार्ड का भी जायजा लिया, जहां कई व्यवस्थागत कमियां पाई गईं. चिकित्सकीय सुविधाओं की स्थिति को संतोषजनक नहीं माना गया और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश
इस पूरी कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कुछ कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो. इस छापेमारी के दौरान सदर-1 के एसडीपीओ सहित पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही.

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