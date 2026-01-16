Advertisement
मैं खस्ताहाल चनपटिया चीनी मिल हूं, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लगता है अब मेरे दिन बहुरने वाले हैं!

Chanpatia Sugar Mill: मुख्यमंत्री ने बेतिया के रमना मैदान से मेरे अच्छे दिन लाने की बात कही है. उनके ऐलान भर से ही मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो गया है. आज के बाद से मुझे क्षेत्र की जनता अलग नजरों से देखेगी. उनकी नजरों में अब मेरे लिए उम्मीद होगी. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 16, 2026, 05:41 PM IST

मैं खस्ताहाल चनपटिया चीनी मिल हूं और बर्बादी के आंसू रो रहा हूं. मेरी हालत तो अभी इतनी खस्ता है कि मैं अब चीनी मिल कहलाने लायक भी नहीं हूं. मेरे अधिकांश कल पुर्जे लोग ऐसे लूटकर ले गए, जैसे गांवों में किसी विधवा की जमीन को लोग हड़प लेते हैं. कभी मेरी वजह से चनपटिया की पहचान बनी थी और आज मेरी वजह से ही चनपटिया को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं. कभी मैं यहां की शान समझा जाता था और खुशहाली का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज मैं चनपटिया के लिए एक बदनुमा दाग के समान हूं. मेरी जर्जर लाल दीवारों के पीछे छुपकर लोग अपराध करते हैं या इसकी योजना बनाते हैं. मैं ये सब होते हुए देखता हूं, लेकिन क्या ही करूं. कभी किसान मेरी वजह से खुशहाल रहते थे. किसानों के खिलखिलाते चेहरे बताते थे कि उनके लिए मेरा होना क्या मायने रखता है. आज वहीं किसान मेरी तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि न वो मेरे किसी काम के हैं और ना ही मैं उनके काम का हूं. किसानों के लिए तो मैं एक खंडहर और भारी भरकम लोहे के कल पुर्जों का कबाड़ हूं. मेरी बदनसीबी की वजह से किसानों ने क्षेत्र में गन्ने की खेती कम कर दी.

आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेरे बारे में कुछ बोला है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अब उम्मीद है कि मेरा कल अच्छा होगा. मेरा आंगन फिर से रोशन होगा. किसान फिर से गन्ना लेकर आएंगे और अच्छा दाम लेकर जाएंगे. मैं फिर से मिठास की पहचान बनूंगा. फिर चनपटिया बिहार के नक्शे पर दमकेगा और मेरा चेहरा खिलेगा. काश! वो दिन जल्द आ जाए. 

एक समय था, जब चनपटिया और आसपास की करीब 70 प्रतिशत जमीन पर गन्ने की खेती होती थी. किसान गन्ना लेकर मेरे आंगन में आते थे. उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता था. मैं भी खुश था और किसान भी रोकड़ा लेकर घर लौटता था तो उसे भी अच्छा लगता था. किसानों और मेरे बीच में संतुलन बना रहता था. अब आसपास के 20 से 25 प्रतिशत जमीन पर ही गन्ने की खेती की जा रही है और ये गन्ने नरकटियागंज, हरिनगर या फिर लौरिया चीनी मिल में भेजे जाते हैं. कुछ किसान गन्ने को गुड़ बनाने वाले क्रेशर पर बेच देते हैं. 

READ ALSO: चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना

शिवनंदन सिंह जैसे स्थानीय किसानों को अब भी मेरे से काफी उम्मीदें हैं. उनको उम्मीद है कि एक दिन चनपटिया चीनी मिल फिर से चालू होगा और क्षेत्र की उन्नति का सारथी बनेगा. शिवनंदन सिंह जी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया. 1932 में चनपटिया में मुझे स्थापित किया गया था और 1990 आते आते मेरे बुरे दिन शुरू हो गए थे. आखिरकार 1994 का वो काला दिन आ गया, जब ​मुझे बंद कर दिया गया. 1998 में एक बार फिर कोआपरेटिव के माध्यम से मेरे अच्छे दिन लाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन अधूरे प्रयास का नतीजा भी अधूरा ही निकला और मेरे गेट पर ताला लटकना मेरा भाग्य बन गया.

फिर किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं. मैं समय दर समय बिल्डिंग से खंडहर और फैक्ट्री से कबाड़ बनता चला गया. मेरे चहारदीवारों पर पहले घासें उगती थीं. अब तो कई जंगली पेड़ हो गए हैं और वे अपनी तरुणाई पार कर चुके हैं. इस बीच चोर उचक्कों की नजर मुझ पर पड़ी और उनकी तो लॉटरी निकल आई. हर रोज चोरी, हर हफ्ते चोरी की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनने लगीं. मेरा हमदर्द केवल क्षेत्र के किसान साबित हुए, क्योंकि मेरे गेट पर ताला लगने से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ. किसानों के साथ साथ मेरे कर्मचारियों को परिवार पालने को लेकर कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था. मेरे कर्मचारी और क्षेत्र के किसान वर्षों तक उम्मीद लगाए रहे कि चीनी मिल जरूर चालू होगा. 

इस इंतजार में एकाध पीढ़िया निकल गईं और अब तीसरी पीढ़ी मेरे चालू होने के इंतजार में है. मुख्यमंत्री जी की घोषणा रंग लाई तो किसानों की तीसरी पीढ़ी मुझे फिर से चालू हालत में देख सकती है. 1998 के बाद से चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव, नेता लोग मेरी बर्बादी के नाम पर वोट बटोरते रहे, किसानों को वादा करते रहे, क्षेत्र में खुशहाली का दावा करते रहे, लेकिन कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया. हमारे यहां के सांसद डॉ. संजय जायसवाल जी 2009, 2014, 2019 और 2024 यानी 4 चुनाव जीत चुके हैं. हर बार वे किसानों से चनपटिया चीनी मिल को चालू कराने का वादा करते रहे, लेकिन गंभीर प्रयास के नाम पर कुछ नहीं किया. न कोई धरना प्रदर्शन, न आमरण अनशन, न कोई आंदोलन... कुछ भी नहीं किया उन्होंने. 

हालांकि अब 32 साल बाद मुख्यमंत्री जी ने मेरे अच्छे दिनों का ऐलान किया है तो अब क्रेडिट लेने के लिए ढेर सारे लोग आएंगे. क्रेडिट लेंगे. सोशल मीडिया पर अपने कुछ पत्रों का जिक्र करेंगे. सदन में मुद्दा उठाने का सबूत देंगे. खैर ये जनप्रतिनिधियों का अपना काम करने का तरीका होता है. उसमें मुझे नहीं जाना है. संजय जायसवाल ही क्यों, जानें कितने स्थानीय विधायक भी ऐसे ही कई बार फर्जी वादे कर चुने गए और फिर जनता ने उन्हें उनकी औकात बता दी और वे पैदल हो गए. अब 32 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार मेरे अच्छे दिनों के बारे में सोच रही है. मेरे अच्छे दिन लाने की सोच रही है. मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया.

Chanpatia Sugar Mill

