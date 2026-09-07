/आरा में बदमाशों ने छात्र को मारी गोली, सासाराम में महिला समेत 2 की हत्या, सिवान में चाकूबाजी

आरा शहर में बदमाशों ने एक छात्र को गोली मारकर घायल कर दिया. घटना नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मठिया के पास हुई. घटना के बाद घायल छात्र के परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर छात्र को गोली मारी गई है. घायल छात्र नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मोहल्ला वार्ड नंबर 44 निवासी स्व. शिबू कुमार के 18 वर्षीय बेटे कृष राज के रूप में हुई है. घायल छात्र ने बताया कि एक सप्ताह पहले उसकी पड़ोसी के साथ लड़ाई हुई थी. इसकी शिकायत स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर की थी. इसी को लेकर कल देर रात जब बाइक से आटा लेकर घर की तरफ लौट रहा था,तो उन्हीं नामजद बदमाशों ने आकर गोली मार दी. इस संबंध में नवादा थाना पुलिस ने बताया कि जख्मी के द्वारा थाना में शिकायत की गई थी. आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है.