Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3056245
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

बगहा में ₹8 करोड़ का महा-साइबर स्कैम: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लूट, पटना और गाजियाबाद से मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Bagaha News: बगहा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करीब 8 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. फर्जी कंपनियों और जाली बैंक खातों के जरिए रकम की अवैध निकासी की गई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:36 PM IST

Trending Photos

बगहा में ₹8 करोड़ का महा-साइबर स्कैम: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लूट
बगहा में ₹8 करोड़ का महा-साइबर स्कैम: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लूट

Bagaha News: बगहा में साइबर अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक को सतर्क कर दिया है। शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर फर्जी कंपनियों के माध्यम से करीब 8 करोड़ रुपये की अवैध निकासी किए जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में साइबर थाना बगहा कांड संख्या 24/25 दर्ज कर पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बगहा के निर्देश पर की गई, जिसके बाद साइबर अपराधियों के नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं. जांच के दौरान सामने आया कि साइबर अपराधियों ने लेयर-1 और लेयर-2 जैसे आधुनिक डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कर पैसों की हेराफेरी की. फर्जी कंपनियों के नाम पर जाली बैंक खाते खोलकर पैसों को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया, ताकि असली स्रोत तक पहुंचना मुश्किल हो जाए. इन्हीं फर्जी कंपनियों में से एक W.S Innuva Tax Pvt. Ltd. के नाम पर चालू खाते खोले जाने की पुष्टि हुई है.

दो आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. पहले आरोपी वसीम अकरम, पिता सईद सम्राट, निवासी नवाब बहादुर रोड, थाना खाजेकला, जिला पटना को 3 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. वहीं दूसरे आरोपी शिवम चौहान, पिता प्रहलाद, निवासी न्यू गंगा बिहार सेक्टर-05, थाना खोड़ा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) को 8 दिसंबर 2025 को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया. ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद उसे 11 दिसंबर 2025 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें: झोलाछाप डॉक्टर की दरिंदगी! रामनगर में अवैध अबॉर्शन के बाद महिला की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

व्यवसाई की शिकायत से खुला मामला
यह पूरा मामला बगहा शहर के बड़े व्यवसाई मनोज डाबोलिया से जुड़ा है, जिन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य खाताधारकों व हैंडलरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.

पुलिस की अपील
बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. बगहा पुलिस ने दोहराया कि वह साइबर अपराध के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ी है और जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेगी.

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
बगहा में ₹8 करोड़ का महा-साइबर स्कैम: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लूट
Sasaram News
खेत में हार्वेस्टर चलाने आए दो युवकों ने 11 साल की बच्ची से किया सामूहिक दुष्कर्म
Bihar Train Late
भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण, तेजस, राजधानी समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट
Hotel Patliputra Ashok
पटना को मिलेगा 140 कमरों वाला फाइव स्टार होटल, बस करना होगा इतना इंतजार
Hockey India League 2025-26
हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ आज, उद्घाटन में शामिल होंगी कल्पना सोरेन और मिस वर्ल्ड
BJP
20 जनवरी तक नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है बीजेपी!
Chatra News
चतरा में भारी मात्रा में बरामद हुआ 'मौत का सिरप' कोडीन, तस्करों में मचा हड़कंप
Begusarai Weather
बेगूसराय में रूह कंपा देने वाली सर्दी, ठंड में भी नहीं थमा युवाओं का हौसला
Bihar News
Bihar News: खरमास के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार तय! जानें कितना अहम
Patna Weather
Patna Weather: पटना में ठंड से राहत के आसार नहीं, जानें राजधानी में हवा कितनी दूषित