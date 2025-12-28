बगहा में ₹8 करोड़ का महा-साइबर स्कैम: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लूट, पटना और गाजियाबाद से मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Bagaha News: बगहा में साइबर अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक को सतर्क कर दिया है। शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर फर्जी कंपनियों के माध्यम से करीब 8 करोड़ रुपये की अवैध निकासी किए जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में साइबर थाना बगहा कांड संख्या 24/25 दर्ज कर पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बगहा के निर्देश पर की गई, जिसके बाद साइबर अपराधियों के नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं. जांच के दौरान सामने आया कि साइबर अपराधियों ने लेयर-1 और लेयर-2 जैसे आधुनिक डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कर पैसों की हेराफेरी की. फर्जी कंपनियों के नाम पर जाली बैंक खाते खोलकर पैसों को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया, ताकि असली स्रोत तक पहुंचना मुश्किल हो जाए. इन्हीं फर्जी कंपनियों में से एक W.S Innuva Tax Pvt. Ltd. के नाम पर चालू खाते खोले जाने की पुष्टि हुई है.

दो आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. पहले आरोपी वसीम अकरम, पिता सईद सम्राट, निवासी नवाब बहादुर रोड, थाना खाजेकला, जिला पटना को 3 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. वहीं दूसरे आरोपी शिवम चौहान, पिता प्रहलाद, निवासी न्यू गंगा बिहार सेक्टर-05, थाना खोड़ा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) को 8 दिसंबर 2025 को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया. ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद उसे 11 दिसंबर 2025 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

व्यवसाई की शिकायत से खुला मामला

यह पूरा मामला बगहा शहर के बड़े व्यवसाई मनोज डाबोलिया से जुड़ा है, जिन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य खाताधारकों व हैंडलरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.

पुलिस की अपील

बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. बगहा पुलिस ने दोहराया कि वह साइबर अपराध के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ी है और जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेगी.