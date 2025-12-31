बगहा में हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर, घना कोहरा और बारिश की आहट से पूरे जिलेवासी चिंतित!

Bagaha Weather: पूरे उत्तर बिहार में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बगहा में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के कारण हालात बेहद खराब हो गए हैं. कभी बदरी तो कभी घने कोहरे की आंख-मिचौली के बीच सर्दी का सितम लगातार जारी है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सर्द पछुआ हवाओं ने ठंड को और तेज कर दिया है. विजिबिलिटी घटने से सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है, वहीं बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर सबसे अधिक ठंड की चपेट में हैं.

तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया

बगहा में पिछले कई दिनों से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. आसमान में घने बादल छाए रहने और पछुआ हवाओं के चलने से कनकनी और तेज हो गई है. शहर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है. हालात ऐसे हैं कि दिन के समय भी लोग वाहनों की हेडलाइट जलाकर आवागमन कर रहे हैं. तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

यातायात प्रभावित, ट्रेनें रद्द और लेट

घने कोहरे के कारण सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी काफी कम हो जा रही है. NH 727 बेतिया–गोरखपुर मुख्य सड़क पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और चालकों को बेहद सावधानी बरतनी पड़ रही है. कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने से वे घंटों देरी से चल रही हैं.

अलाव और कंबल बने राहत का सहारा

बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने सराहनीय पहल की है. बगहा-2 के सीओ वसीम अकरम दल-बल के साथ दिन-रात गरीब मजदूरों और बेसहारा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं.इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, ब्लॉक, अंचल और अनुमंडल कार्यालय समेत दर्जनों सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है. ऐसे में ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल और अलाव ही लोगों के लिए सबसे बड़ा बचाव साबित हो रहा है.

