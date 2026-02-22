Advertisement
Bagaha News: रामनगर में शादी के कुछ माह बाद ही पिंकी की हत्या, घर में ताला बंद कर भागे ससुराल वाले; ससुर गिरफ्तार

Bagaha News: बगहा में पिंकी के ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया और घर छोड़कर फरार हो गए. इस घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 22, 2026, 03:20 PM IST

Bagaha News: रामनगर में शादी के कुछ माह बाद ही पिंकी की हत्या, घर में ताला बंद कर भागे ससुराल वाले; ससुर गिरफ्तार
Bagaha News: रामनगर में शादी के कुछ माह बाद ही पिंकी की हत्या, घर में ताला बंद कर भागे ससुराल वाले; ससुर गिरफ्तार

Bagaha News: बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के धनरपा गांव में एक नवविवाहिता की हत्या के बाद सनसनी फैल गईं. नव विवाहिता पिंकी के ससुरालियों ने दहेज के एवज में अपाची बाइक और मोबाइल की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाकर, घर छोड़ फरार हो गए. मामले की सूचना मिलने पर पहुंची डायल 112 पुलिस के सहयोग से SDPO रागिनी कुमारी ने शव बरामद कर कार्रवाई तेज कर दी है. जिस वजह से घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी करने में जुटी हुई है.

बेटी के साथ कई बार मारपीट
बताया जा रहा है कि राजेश राउत ने अपने बेटी पिंकी की शादी रामनगर के धनरपा में 2025 के अंत में किया था. शादी के समय उपहार में नकद के साथ आभूषण भी दिए गए. लेकिन शादी के कुछ महीने बाद से ही पति और परिवार वाले दहेज मे अपाची बाईक और स्मार्ट फोन की मांग करने लगें. मोबाइल और बाइक देने में हुई देरी के कारण बेटी के साथ कई बार मारपीट कर के घर से भी निकाल दिया. लेकिन फिर दहेज के लोभियों ने अपने हाथों से गला दबाकर निर्मम हत्या कर घर छोड़ फरार हो गए.

हत्या के बाद पुलिस की डर से हत्यारों ने घर में ही मृतका के शव को रख कर बाहर के दरवाजे में ताला लगा दिया. इसकी सूचना पड़ोसियों ने मृतका के पिता को दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने जब दरवाजे के ताले तोड़ कर गेट खोला तो पिंकी का छिपाया हुआ शव बरामद किया गया.

पुलिस ने ससुर को किया गिरफ्तार
रामनगर पुलिस ने इस मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए SDH भेज कर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार घंटे के अंदर हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए रामनगर में तैनात SDPO रागिनी कुमारी ने बताया है कि दहेज हत्या की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हरिलाल राउत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

