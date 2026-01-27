5-डे वर्किंग की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल, बेतिया में SBI समेत सभी सरकारी बैंक बंद, बैंककर्मियों का जोरदार प्रदर्शन

Bettiah Bank Strike Today: बिहार के बेतिया में बैंककर्मियों ने देशव्यापी हड़ताल कर पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग उठाई है. एसबीआई और अन्य सरकारी बैंकों के कर्मचारी आज अपने-अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. हड़ताल के कारण बेतिया के अधिकांश बैंक बंद हैं और ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ते काम के दबाव और लंबी ड्यूटी के कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है.

हड़ताल में करीब 3,000 बैंककर्मी शामिल हुए हैं और उन्होंने सरकार से स्पष्ट किया है कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू होना चाहिए. बैंक कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो यह आंदोलन देशव्यापी स्तर पर और भी व्यापक रूप ले सकता है. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वे लगातार 6-दिवसीय कार्य सप्ताह में काम कर रहे हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ रहा है.

एसबीआई और अन्य बैंकों के कर्मचारी यह मानते हैं कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू होने से कामकाजी कर्मचारियों की उत्पादकता भी बढ़ेगी और बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा. बैंककर्मी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य और काम की शर्तों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उनके प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाए.

बेतिया के नागरिक और ग्राहक भी हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहे हैं. लोगों को अपने लेन-देन के लिए बैंक के खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है. कर्मचारियों का यह आंदोलन देशभर में बैंकिंग कर्मचारियों की स्थिति और उनके अधिकारों पर ध्यान आकर्षित कर रहा है. इस हड़ताल से यह साफ संदेश गया है कि बैंककर्मी अपनी मांगों के लिए संगठित हैं और सरकार को उनकी आवाज को गंभीरता से सुनना होगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी