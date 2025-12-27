Advertisement
कहीं आप भी तो नहीं थे इस ट्रेन में सवार! बेतिया में टला बड़ा रेल हादसा, चालक की सूझबूझ ने बचाई कई जानें

Bettiah News: बेतिया के गौनाहा रेलवे फाटक पर बड़ा रेल हादसा टल गया. फाटक पर फंसी एंबुलेंस और ट्रक को देखने के बाद रेल चालक ने समय रहते ब्रेक लगाकर कई लोगों की जान बचाई. फाटक पर गेटमैन नहीं होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:21 AM IST

Bettiah News:बेतिया गौनाहा रेलवे फाटक पर आज बड़ा रेल हादसा होने से बाल-बाल गया. फाटक बंद न होने के कारण एक एंबुलेंस और ट्रक रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. तभी अचानक एंबुलेंस और  ट्रैक पर फंस गए. उसी समय सामने से ट्रेन आ रही थी रेलवे ट्रैक पर पर फंसे वाहन को देख कर रेलवे चालक ने समय पर ब्रेक लगाकर कई लोगों की जान बचाई. यदि चालक की सूझबूझ नहीं होती, तो यह हादसा बेहद गंभीर और जानलेवा साबित हो सकता था। इस घटना से रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं.

फाटक पर नहीं था गेटमैन
सूत्रों के अनुसार गौनाहा ढाला फाटक पर कोई गेटमैन तैनात नहीं है. रेलवे फाटक खुला होने के कारण वाहन चालक बिना सतर्कता के इसे पार कर रहे थे. इसी दौरान ट्रक और एंबुलेंस फंस गए. स्थानीय लोग और राहगीर भी हादसे के समय ट्रैक पार कर रहे थे, जिससे उनकी सुरक्षा भी गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई. यह स्थिति दर्शाती है कि फाटक पर गेटमैन की तैनाती न होना कितना खतरनाक हो सकता है.

घंटों चली मशक्कत, वाहन सुरक्षित निकाले गए
ट्रक और एंबुलेंस को रेलवे ट्रैक से बाहर निकालने में कई घंटे लग गए. स्थानीय लोग और रेलवे कर्मचारी मिलकर मशक्कत करते रहे. इसके बाद ही ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया गया. इस घटना से यह साफ हो गया कि समय पर उचित कदम उठाने और सतर्क रहने से किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सकता है.

रेलवे सुरक्षा में सुधार की सख्त जरूरत
घटना ने यह भी साबित किया कि गौनाहा ढाला फाटक पर सुरक्षा उपायों में सुधार अनिवार्य है. फाटक पर गेटमैन की तैनाती और चेतावनी संकेत बढ़ाने की जरूरत है. यदि फाटक बंद नहीं होता और चालक की सूझबूझ नहीं होती, तो यह हादसा बड़ा और जानलेवा हो सकता था. स्थानीय लोग रेलवे प्रशासन से सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

