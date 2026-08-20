/बेतिया: अपहरण मामले में बंद महिला को छुड़ाने थाने पर 25 युवकों का धावा, पुलिस ने बल प्रयोग कर 9 को भेजा जेल

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Bettiah News: थाने में बंद महिला को छुड़ाने पहुंचे युवकों को महंगा पड़ गया. नवलपुर थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार द्वारा एक युवक की पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष को फोन पर धमकी देकर महिला को छुड़ाने के लिए युवक अपने 20 से 25 साथियों के साथ चनपटिया से नवलपुर थाना पहुंचा था. देर रात फिल्मी अंदाज में पहुंचे युवक महिला को अपनी मां बताकर उसे थाना से बाहर ले जाने लगा. इसी दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए युवकों को रोक दिया. घटना के बाद थानाध्यक्ष द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है.
बता दें कि महिला किरण देवी को नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने चनपटिया से गिरफ्तार कर नवलपुर थाना लाया था. पांच जनवरी को नवलपुर गांव से शादी की नीयत से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था. अपहरण के बाद लड़का नाबालिग लड़की को लेकर अपनी मौसी के घर यानी किरण देवी के घर में रह रहा था. लड़की के बरामद होने के बाद उसने कोर्ट में किरण देवी के खिलाफ बयान दिया था कि उसे उसी के घर में रखा गया था और उसका शारीरिक शोषण हुआ था. इसके बाद महिला इस मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त बनी थी. नवलपुर थाना की एएसआई एकता कुमारी ने चनपटिया थाना के सहयोग से महिला को गिरफ्तार कर नवलपुर थाना लाया था.
महिला को छुड़ाने के लिए मनीष कुमार अपने 20 से 25 साथियों के साथ देर रात नवलपुर थाना पहुंचा. उसने महिला को अपनी मां बताते हुए उसे थाना से बाहर निकालने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए महिला को दोबारा गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, थाना परिसर में घुसे युवकों ने हंगामा करते हुए थाना पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया. मामले में पुलिस ने नौ युवकों को गिरफ्तार किया है और पांच बाइक भी बरामद की हैं. सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
पुलिस ने थाना पर हमला करने के आरोप में नौ युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस के अनुसार, जिस मनीष कुमार ने महिला को अपनी मां बताकर छुड़ाने का प्रयास किया, वह महिला का दूर-दूर तक करीबी नहीं था. वहीं, थानाध्यक्ष द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थानाध्यक्ष की दबंगई नजर आ रही है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि महिला को छुड़ाने पहुंचे युवकों ने थाना पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बल प्रयोग किया.