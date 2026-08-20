/बेतिया: अपहरण मामले में बंद महिला को छुड़ाने थाने पर 25 युवकों का धावा, पुलिस ने बल प्रयोग कर 9 को भेजा जेल

बता दें कि महिला किरण देवी को नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने चनपटिया से गिरफ्तार कर नवलपुर थाना लाया था. पांच जनवरी को नवलपुर गांव से शादी की नीयत से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था. अपहरण के बाद लड़का नाबालिग लड़की को लेकर अपनी मौसी के घर यानी किरण देवी के घर में रह रहा था. लड़की के बरामद होने के बाद उसने कोर्ट में किरण देवी के खिलाफ बयान दिया था कि उसे उसी के घर में रखा गया था और उसका शारीरिक शोषण हुआ था. इसके बाद महिला इस मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त बनी थी. नवलपुर थाना की एएसआई एकता कुमारी ने चनपटिया थाना के सहयोग से महिला को गिरफ्तार कर नवलपुर थाना लाया था.