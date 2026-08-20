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बेतिया: अपहरण मामले में बंद महिला को छुड़ाने थाने पर 25 युवकों का धावा, पुलिस ने बल प्रयोग कर 9 को भेजा जेल

Bettiah News: बेतिया के नवलपुर थाना में बंद महिला को छुड़ाने के लिए देर रात 20 से 25 युवक पहुंच गए. युवक महिला को अपनी मां बताकर थाना से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस ने बल प्रयोग कर महिला को दोबारा गिरफ्तार किया और मामले में नौ युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 20, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:29 AM IST
बेतिया: अपहरण मामले में बंद महिला को छुड़ाने थाने पर 25 युवकों का धावा, पुलिस ने बल प्रयोग कर 9 को भेजा जेल
Image Credit: बेतिया: अपहरण मामले में बंद महिला को छुड़ाने थाने पर 25 युवकों का धावा, पुलिस ने बल प्रयोग कर 9 को भेजा जेल (zee media)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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