Bettiah News: आग ने छीनी गृहस्थी, तो आंसू पोंछने पहुंचे DM तरनजोत सिंह; 12 घंटे के भीतर 44 परिवारों को मिली सहायता

Bettiah News: बेतिया में कल देर रात लगी एक भीषण आग में 44 घर जलकर राख हो गए. चनपटिया के चुहरी खैरवा टोला इलाके में 44 परिवारों ने अपनी सारी जमा-पूंजी खो दी है. इस बड़ी त्रासदी के बाद, जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. महज 12 घंटों के भीतर, प्रशासन ने आग से प्रभावित हर व्यक्ति को 12,000 रुपए का चेक वितरित किया. प्रभावित 44 परिवारों के सैकड़ों सदस्यों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक सामुदायिक रसोई स्थापित की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर पीड़ित को भोजन मिले.

44 परिवारों ने अपनी पूरी संपत्ति खो दी

इसके अलावा, सभी परिवारों को पॉलीथीन किट भी वितरित किए गए हैं ताकि वे अपने लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था कर सकें. आग की इस विनाशकारी घटना में 44 परिवारों ने अपनी पूरी संपत्ति खो दी है. उनके घरों के अंदर रखी हर चीज कपड़े, बर्तन और अनाज सहित ट्रैक्टर, साइकिल और मोटरसाइकिलें भी पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं.

आग लगने के कारणों का पता नहीं

आग की लपटों में झुलसकर दर्जनों मवेशी भी मारे गए. आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस पूरे घटनाक्रम में बेतिया के DM तरनजोत सिंह ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है. घटना के 12 घंटे के भीतर ही, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से आग से प्रभावित सभी परिवारों को राहत पहुंचाई जाए. उन सैकड़ों लोगों के लिए सामुदायिक रसोई से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई, जो देर रात से ही भूखे थे. ADM अनिल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने आग से प्रभावित परिवारों को 12 घंटे के भीतर हर संभव सहायता प्रदान की. राहत चेक वितरित किए गए, पॉलीथीन किट बांटे गए. साथ ही, सामुदायिक किचन की व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की गई है.

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सामुदायिक रसोई पर निर्भर

इस घटना के बाद, 44 प्रभावित परिवारों के सैकड़ों सदस्य एक सामुदायिक रसोई में भोजन करते हुए फूट-फूटकर रो रहे हैं. उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अगली सुबह तक, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और उन्हें अपने भोजन के लिए सामुदायिक रसोई पर निर्भर रहना पड़ेगा. प्रभावित परिवार लगातार रोने-धोने के कारण घोर संकट की स्थिति में हैं. जिन लोगों के पास कल तक घर थे, उन्हें अब पॉलीथीन की चादरों से अस्थायी आश्रय बनाकर गुजारा करना पड़ रहा है.

जिला प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता

पीड़ितों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हालांकि, जिला प्रशासन ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है. यद्यपि आग से प्रभावित इन परिवारों की पीड़ा को मिटाया नहीं जा सकता, फिर भी अधिकारी उनके आंसू पोंछने का प्रयास कर रहे हैं और त्वरित राहत तथा बचाव कार्यों के माध्यम से उनके घावों को भरने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. DM तरनजोत सिंह आग के इन कमजोर और असहाय पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी