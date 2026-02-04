लापता नहीं, किडनैप हुई थीं 5 किशोरियां: चनपटिया से दिल्ली तक फैला था जाल; बेतिया पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के सहारे तोड़ा बदमाशों का चक्रव्यूह

Bettiah News: बेतिया के कुमारबाग से लापता पांच लड़कियों को दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया. जांच में सामने आया कि लड़कियों को उनके मन से नहीं बल्कि बहला-फुसलाकर ले जाया गया था और इस मामले में एक लड़के की मदद थी. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और रेलवे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरणकर्ताओं का चक्रव्यूह तोड़कर बचाव किया. एसपी डॉ. शौर्य सुमन और एसडीपीओ विवेक दीप की टीम की कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है.
Bettiah News: कुमारबाग, बेतिया से लापता हुईं 5 लड़कियां अपने मन से दिल्ली नहीं गई थीं, बल्कि उन्हें बहला फुसलाकर ले जाया गया था. पुलिस जल्द ही बड़ा खुलासा करने जा रही है. बताया जा रहा है कि पांचों लड़कियों को एक लड़का दिल्ली ले जाने में सहयोग कर रहा था, लेकिन मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने शातिरों का चक्रव्यूह भेज दिया और पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में नाबालिग पांचों लड़कियों को नई दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बरामद करने में सफलता हासिल कर ली. पुलिस अब उस लड़के की तलाश कर रही है, जो लड़कियों को दिल्ली ले जाने में मदद कर रहा था. पुलिस के इस गुडवर्क में एसपी डॉ. शौर्य सुमन और एसडीपीओ विवेक दीप ने बेहतरीन भूमिका निभाई.
बताया जा रहा है कि लड़कियां घर से निकलकर चनपटिया रेलवे स्टेशन पहुंचीं और सप्तक्रांति एक्सप्रेस में बेटिकट बैठ दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. पांचों लड़कियों को दिल्ली ले जाने में सहयोग करने के लिए एक लड़का भी उनके साथ था. हालांकि वह दूर-दूर रहकर उनकी मदद कर रहा था, ताकि किसी को उस पर शक न हो. पुलिस को जैसे ही बच्चियों की गुमशुदगी का आवेदन मिला, बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने एसडीपीओ विवेकदीप के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई. एसडीपीओ सबसे पहले चनपटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सीसीटीवी में बच्चियों का फुटेज मिला और फिर एसडीपीओ ने उस मोबाइल नंबर को ट्रैस करना शुरू कर दिया, जो एक लड़की के पास था.
सूत्रों का कहना है कि इस बीच एसडीपीओ को एक नंबर और मिला, जो एक लड़के का था. पुलिस ने उस लड़के का एसडीआर निकाल लिया और उसके घर पहुंच गई. घरवालों पर पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो उसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया. फिर लड़के ने एक लड़की के परिजन को दूसरे नंबर से फोन कर बताया कि कुछ लडकियां भटक रही हैं और फोन काट दिया.
एक दूसरे लड़के ने भी लड़कियों के किसी परिजन को फोन किया था. बेतिया पुलिस को यकीन हो गया था कि लड़कियां गायब नहीं हुई हैं, उनका अपहरण किया गया है. इसके बाद बेतिया पुलिस ने रेलवे पुलिस को लड़कियों का फोटो भेजकर दिल्ली तक अलर्ट कर दिया था. पुलिस एक लड़की के मोबाइल को लगातार ट्रैस कर रही थी और उनके बारे में पल पल की लोकेशन ले रही थी.
पुलिस सूत्र बताते हैं कि गायब हुईं लड़कियों में से एक का पिता दिल्ली में ही रहता था. उसे बेतिया पुलिस ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भेजकर सचेत कर दिया, ताकि ट्रेन से उतरने पर लड़कियों की पहचान हो सके और उन्हें बरामद कर लिया जाए, लेकिन लड़कियां आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उतरकर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंच गईं. हालांकि वहां से लड़कियों को बरामद कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस करने वाले हैं. प्रेस कांफ्रेंस में वे इस घटना के बारे में डिटेल में जानकारी दे सकते हैं. हालांकि जी मीडिया को जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उससे जाहिर होता है कि बच्चियों को किडनैप किया गया था.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी, बेतिया