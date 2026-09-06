/बेतिया: कार की डिक्की में ठूंसे मिले 5 बकरे, पुलिस ने पकड़े यूपी के दो शातिर चोर

बेतिया में चनपटिया पुलिस ने हाईटेक बकरा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और दो अंतरराज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक हुंडई कार की डिक्की से चोरी के पांच बकरों को बरामद किया. नियमित जांच अभियान के दौरान चनपटिया थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास पुलिस ने ये कार्रवाई की है. चनपटिया थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हुंडई कार में सवार कुछ लोग इलाके में बकरा चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं.