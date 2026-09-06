/बेतिया: कार की डिक्की में ठूंसे मिले 5 बकरे, पुलिस ने पकड़े यूपी के दो शातिर चोर

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बेतिया में चनपटिया पुलिस ने हाईटेक बकरा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और दो अंतरराज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक हुंडई कार की डिक्की से चोरी के पांच बकरों को बरामद किया. नियमित जांच अभियान के दौरान चनपटिया थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास पुलिस ने ये कार्रवाई की है. चनपटिया थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हुंडई कार में सवार कुछ लोग इलाके में बकरा चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं.
डिक्की में पांच बकरे ठूंसे हुए मिले
मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दुर्गा मंदिर के पास संदिग्ध वाहनों की सघन जांच शुरू की. इसी दौरान संदिग्ध कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो कार की डिक्की में पांच बकरे ठूंसे हुए मिले. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान रामचंद्र पाल और महेंद्र प्रताप के रूप में हुई है, जिनमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है.
पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने चोरी के अनोखे तौर-तरीकों का खुलासा किया, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई. आरोपियों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश से लग्जरी कार लेकर बिहार के ग्रामीण इलाकों में आते थे. पहले दिन वे गांवों और सड़कों के किनारे चर रहे बकरों की रेकी करते थे. इसके बाद मौका मिलते ही बकरों को चुपचाप उठाकर कार की डिक्की में बंद कर लेते थे और तेजी से उत्तर प्रदेश की सीमा में फरार हो जाते थे.
उत्तर प्रदेश के बाजारों में बकरों की अच्छी कीमत
आरोपियों ने स्वीकार किया कि बिहार से चुराए गए इन बकरों की उत्तर प्रदेश के बाजारों में काफी अच्छी कीमत मिल जाती है. बरामद किए गए प्रत्येक बकरे की अनुमानित कीमत सात से आठ हजार रुपये है. इस बार भी वे करीब 40,000 रुपए के बकरों की चोरी कर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से पकड़े गए. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.