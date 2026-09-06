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बेतिया: कार की डिक्की में ठूंसे मिले 5 बकरे, पुलिस ने पकड़े यूपी के दो शातिर चोर

बेतिया में पुलिस ने कार की डिक्की से 5 बकरों को बरामद किया है. साथ ही, यूपी के दो शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश से लग्जरी कार लेकर बिहार के ग्रामीण इलाकों में आते, रेकी करते और मौका मिलते ही बकरों को लेकर फरार हो जाते.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 06, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:46 PM IST
बेतिया: कार की डिक्की में ठूंसे मिले 5 बकरे, पुलिस ने पकड़े यूपी के दो शातिर चोर
Image Credit: बेतिया: कार की डिक्की में ठूंसे मिले 5 बकरे (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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