Bettiah News: बेतिया के सभी 7 थानों की बदलने वाली है तस्वीर, सीसीटीवी कैमरों से होंगे लैस, सभी काम होंगे डिजिटल

Bettiah News: बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है. जी मीडिया की सात पुलिस थानों की पड़ताल के बाद अब इन सभी सात थानों का स्वरूप बदलने वाला है. कुछ महीने पहले, जी मीडिया ने बेतिया के सात पुलिस थानों की पड़ताल की थी, जिसमें यह सामने आया था कि इन थानों के पास न तो अपनी कोई ठीक-ठाक इमारत थी और न ही वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं. बिहार पुलिस ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया. इसके बाद, बेतिया के SP डॉ. शौर्य सुमन ने कुमारबाग पुलिस थाने के लिए 'भूमि पूजन' किया. मंत्रोच्चारण के बीच, बेतिया SP ने थाने की नई इमारत के निर्माण की आधारशिला रखी.

जिन सात थानों की खबर जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, उन सभी थानों की तस्वीर बदलने वाली है. सभी थाने अब हाईटेक होंगे. कुमारबाग थाना, मनुआपुल थाना, कालीबाग थाना, शनिचरी थाना, नवलपुर थाना, सिरिसिया थाना और बानू छापर थाना. ये सभी थानों की अब तस्वीर बदलेगी. सभी थाना हाईटेक होंगे, सीसीटीवी से लैस होंगे, डिजिटल काम होगा, महिला पुलिसकर्मियों के लिए बैरक होगा. जी मीडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद बिहार पुलिस ने संज्ञान लिया.

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थानों के लिए जमीन चिह्नित किए गए, मापी कराया गया और अब एक-एक कर थानों के भवन के लिए भूमि पूजन की शुरुआत की गई है. कालीबाग थाना, बानूछापर थाना, मनुआपुल थाना के भवन के लिए भी कार्य प्रगति पर है. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन अब थानों के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं. अब सभी सात थानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है. सभी थानों को हाईटेक बनाने की बिहार पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है. जी मीडिया की खबर का यह बड़ा असर है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि सात-सात थानों की तस्वीर बदल दी है. बता दें कि जी मीडिया लगातार जन सरोकार से जुड़ी खबरों को शासन और प्रशासन के बीच प्रमुखता से दिखाती है, जिसका बड़ा असर देखने को मिलता है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी