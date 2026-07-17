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बेतिया में जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर 800 से ज्यादा छात्र, जर्जर छत से टपक रहा पानी, बीडीओ का आश्वासन भी फेल

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में कई सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं. छत से प्लास्टर गिर रहा है और बारिश में कक्षाओं में पानी टपकता है. शिक्षकों ने कई बार विभाग को पत्र लिखकर मरम्मत की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 17, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:38 AM IST
बेतिया में जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर 800 से ज्यादा छात्र, जर्जर छत से टपक रहा पानी, बीडीओ का आश्वासन भी फेल
Image Credit: बेतिया में जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर 800 से ज्यादा छात्र, जर्जर छत से टपक रहा पानीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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