/बेतिया में जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर 800 से ज्यादा छात्र, जर्जर छत से टपक रहा पानी, बीडीओ का आश्वासन भी फेल

राज्य चुनें
Bettiah News: पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं. यहां छात्र-छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. कई विद्यालयों की छत और दीवारें इतनी खराब हो चुकी हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. इस स्थिति को लेकर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और प्रशासन को कई बार पत्र लिखकर भवन की मरम्मत कराने की मांग की है.
योगापट्टी के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, कोहड़ा और प्राथमिक विद्यालय, जरलपुर खुटवानिया की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है. विद्यालयों की छत से लगातार प्लास्टर टूटकर गिर रहा है, जबकि बरसात के दिनों में पानी सीधे कक्षाओं के अंदर टपकता है. ऐसे में छात्र-छात्राएं भय के माहौल में पढ़ाई करने को विवश हैं और शिक्षकों को भी हर समय किसी अनहोनी का डर सताता रहता है.
विद्यालय के शिक्षक अजय शर्मा और बादल दास ने बताया कि निरीक्षण के दौरान BDO ने जल्द नया भवन बनने या मरम्मत कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग को कई बार पत्राचार किया गया, मगर आज तक कोई जवाब नहीं मिला. कोहड़ा माध्यमिक विद्यालय में करीब 700 छात्र-छात्राओं का नामांकन है, जबकि जरलपुर खुटवानिया प्राथमिक विद्यालय में 168 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं.
स्थानीय लोगों, अभिभावकों और शिक्षकों का कहना है कि जर्जर भवन के साथ-साथ विद्यालयों में कई बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है. बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है. सभी ने सरकार और शिक्षा विभाग से जल्द से जल्द विद्यालय भवनों की मरम्मत या नए भवन के निर्माण की मांग की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिल सके और किसी संभावित दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके.