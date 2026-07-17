/बेतिया में जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर 800 से ज्यादा छात्र, जर्जर छत से टपक रहा पानी, बीडीओ का आश्वासन भी फेल

स्थानीय लोगों, अभिभावकों और शिक्षकों का कहना है कि जर्जर भवन के साथ-साथ विद्यालयों में कई बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है. बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है. सभी ने सरकार और शिक्षा विभाग से जल्द से जल्द विद्यालय भवनों की मरम्मत या नए भवन के निर्माण की मांग की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिल सके और किसी संभावित दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके.