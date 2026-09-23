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जमुई की घटना के बाद बेतिया प्रशासन सतर्क, DM ने 8 आदतन अपराधियों को CCA-3 के तहत जारी किया नोटिस

Bettiah News: जमुई की घटना के बाद बेतिया पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. अपराध नियंत्रण को लेकर डीएम तरनजोत सिंह ने CCA-3 के तहत आठ आदतन अपराधियों को नोटिस जारी किया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 23, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:53 AM IST
जमुई की घटना के बाद बेतिया प्रशासन सतर्क, DM ने 8 आदतन अपराधियों को CCA-3 के तहत जारी किया नोटिस
Image Credit: जमुई की घटना के बाद बेतिया प्रशासन सतर्क (zee media)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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