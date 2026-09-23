/जमुई की घटना के बाद बेतिया प्रशासन सतर्क, DM ने 8 आदतन अपराधियों को CCA-3 के तहत जारी किया नोटिस

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Bettiah News: जमुई की घटना के बाद बेतिया पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है. अब आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है. अपराध नियंत्रण को लेकर बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने सीसीए-3 के तहत आठ आदतन अपराधियों को नोटिस जारी किया है. बेतिया SSP कुमार गौतम की ओर से डीएम को आठ अपराधियों के खिलाफ प्रस्ताव भेजा गया था. इनमें भूमाफिया, शराब माफिया और बड़े अपराधों में संलिप्त रहे अपराधी शामिल हैं.
आठ आदतन अपराधियों के नाम सूची में शामिल
पुलिस प्रशासन की ओर से तैयार सूची में विशाल शुक्ला, मेराज अंसारी, विजय यादव, शारदानंद यादव, विश्वनाथ यादव, मुन्ना ठाकुर, संतोष यादव और भीम यादव के नाम शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इन सभी के खिलाफ अलग-अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
डीएम तरनजोत सिंह ने जारी किया नोटिस
इन आठों के खिलाफ बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने नोटिस जारी किया है. अब मामले में सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद इन आरोपियों के खिलाफ जिले से बाहर भेजने की कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस-प्रशासन का यह कदम जिले में अपराध पर नियंत्रण और आदतन अपराधियों पर लगाम लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. सीसीए-3 के तहत कार्रवाई के लिए SSP कुमार गौतम ने डीएम को प्रस्ताव भेजा है.
हत्या, लूट और रंगदारी जैसे मामलों में पुलिस की नजर
बेतिया जिले में अब वैसे अपराधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिनके खिलाफ हत्या, लूट, छिनतई, रंगदारी और जमीन से जुड़े विवादों सहित अन्य गंभीर मामलों में लगातार केस दर्ज हो रहे हैं. पुलिस प्रशासन ऐसे आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सीसीए-3 के तहत कार्रवाई की तैयारी में जुटा है. अधिकारियों का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा और सख्त किया जाएगा.