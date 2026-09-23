/जमुई की घटना के बाद बेतिया प्रशासन सतर्क, DM ने 8 आदतन अपराधियों को CCA-3 के तहत जारी किया नोटिस

हत्या, लूट और रंगदारी जैसे मामलों में पुलिस की नजर

बेतिया जिले में अब वैसे अपराधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिनके खिलाफ हत्या, लूट, छिनतई, रंगदारी और जमीन से जुड़े विवादों सहित अन्य गंभीर मामलों में लगातार केस दर्ज हो रहे हैं. पुलिस प्रशासन ऐसे आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सीसीए-3 के तहत कार्रवाई की तैयारी में जुटा है. अधिकारियों का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा और सख्त किया जाएगा.