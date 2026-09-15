/बेतिया: बैरिया अंचल कार्यालय में जमीन के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर हेर-फेर, CO समेत कर्मचारियों पर गिरी गाज!

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बेतिया के बैरिया अंचल कार्यालय में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है. जमीन के कागजात रखने वालों ने सर्कल ऑफिसर अजय कुमार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है. इस मामले ने अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है. प्रभावित लोगों ने पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी जमीन के कागजातों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.
पीड़ित लोगों में से बिट्टू कुमार और सुरेश प्रसाद ने बैरिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स में बदलाव किए गए. इस प्रक्रिया में नजीर और स्कैनर ऑपरेटर की अहम भूमिका थी. सुरेश प्रसाद ने अपने आवेदन में बताया कि ऑनलाइन दस्तावेज चेक करने पर उन्हें पता चला कि उनके पिता के नाम में छेड़छाड़ की गई है. बिट्टू कुमार ने भी अपने दस्तावेजों के साथ ऐसी ही छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इस घटना ने बैरिया अंचल में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है और पूरे जिले में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ऑफिस स्टाफ की मिलीभगत से रिकॉर्ड में हेर-फेर किया जा रहा है.
इस मामले पर बात करते हुए, बैरिया सर्कल ऑफिसर (CO) अजय कुमार ने पुष्टि की कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और बताया कि राज्य सरकार ने सर्कल ऑफिस के रिकॉर्ड को डिजिटाइज (स्कैन) करने के लिए एक एजेंसी को काम पर रखा है. कुछ पर्चाधारियों ने लिखित शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उनके रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है. जांच में इस दावे की पुष्टि भी हुई है. तुरंत कार्रवाई करते हुए, हमने उन रिकॉर्ड्स को अपनी कस्टडी में ले लिया है. मैं लापरवाही के इस गंभीर मामले के बारे में बेतिया के DM तरनजोत सिंह और ADM को औपचारिक रूप से सूचित कर रहा हूं. इस बड़ी अनियमितता में शामिल सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. साथ ही, जिन रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, उन्हें ठीक किया जाएगा.
बता दें कि बैरिया अंचल (CO) अजय कुमार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है. जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड में सुधार (परिमार्जन) और म्यूटेशन आवेदनों की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे सर्कल स्टाफ के प्रति जनता का गुस्सा बढ़ रहा है. इस बीच, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने से CO अजय कुमार और अन्य कर्मचारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.