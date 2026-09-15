/बेतिया: बैरिया अंचल कार्यालय में जमीन के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर हेर-फेर, CO समेत कर्मचारियों पर गिरी गाज!

इस मामले पर बात करते हुए, बैरिया सर्कल ऑफिसर (CO) अजय कुमार ने पुष्टि की कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और बताया कि राज्य सरकार ने सर्कल ऑफिस के रिकॉर्ड को डिजिटाइज (स्कैन) करने के लिए एक एजेंसी को काम पर रखा है. कुछ पर्चाधारियों ने लिखित शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उनके रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है. जांच में इस दावे की पुष्टि भी हुई है. तुरंत कार्रवाई करते हुए, हमने उन रिकॉर्ड्स को अपनी कस्टडी में ले लिया है. मैं लापरवाही के इस गंभीर मामले के बारे में बेतिया के DM तरनजोत सिंह और ADM को औपचारिक रूप से सूचित कर रहा हूं. इस बड़ी अनियमितता में शामिल सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. साथ ही, जिन रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, उन्हें ठीक किया जाएगा.