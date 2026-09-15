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बेतिया: बैरिया अंचल कार्यालय में जमीन के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर हेर-फेर, CO समेत कर्मचारियों पर गिरी गाज!

बेतिया के बैरिया अंचल कार्यालय में जमीन के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर हेर-फेर हुई है. इस मामले में CO समेत अन्य कर्मचारियों पर गाज गिरी है. बैरिया अंचल CO अजय कुमार के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 15, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:22 PM IST
बेतिया: बैरिया अंचल कार्यालय में जमीन के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर हेर-फेर, CO समेत कर्मचारियों पर गिरी गाज!
Image Credit: बेतिया: बैरिया अंचल कार्यालय में जमीन के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर हेर-फेर! (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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