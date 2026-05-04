'गोली मरवा दूंगा, लेकिन जब मन करेगा तब स्कूल आऊंगा', बेतिया में गुरुजी की गुंडागर्दी वायरल!

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में एक सरकारी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में शिक्षक खुलेआम कहता नजर आ रहा है कि वह देर से ही स्कूल आएगा और जिसे शिकायत करनी है, वह कर सकता है. इतना ही नहीं, शिक्षक ने खुद को 'जिला ही नहीं, राज्य हिलाने वाला' बताया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है.

बताया जा रहा है कि यह मामला मझौलिया प्रखंड के बकुलिया स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां के शिक्षक शिवम कुमार का ग्रामीणों के साथ विवाद हो गया. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक रोजाना देर से स्कूल पहुंचते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. इसी बात को लेकर एक ग्रामीण ने विरोध जताया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई और मामला बढ़ गया.

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विवाद के दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में शिक्षक न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, बल्कि धमकी भरे लहजे में बात करते हुए यह भी कहते सुने जा सकते हैं कि 'वीडियो वायरल करो, शिकायत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां तक कि गोली मरवाने जैसी गंभीर बात कहने का भी आरोप लगाया जा रहा है.

मामला सामने आते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित शिक्षक को नोटिस जारी कर दिया है. वहीं सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस भी स्कूल पहुंची और किसी तरह स्थिति को शांत कराया. ग्रामीणों की मांग है कि शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बना रहे.