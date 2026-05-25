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जब टीचर के बेटे का बर्थडे हो तो नियम-कानून का क्या? बेतिया के विपिन हाई स्कूल में जमकर हुई मटन पार्टी

Bettiah News: बेतिया के विपिन हाई स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला टीचर अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिख रही है. वहीं, इस दौरान अन्य बच्चे भी मौजूद है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 25, 2026, 05:22 PM IST

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बेतिया के विपिन हाई स्कूल में जमकर हुई मटन पार्टी
बेतिया के विपिन हाई स्कूल में जमकर हुई मटन पार्टी

Bettiah News: बेतिया के विपिन हाई स्कूल में मनाई जा रही एक बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद, स्कूल परिसर के अंदर ही मटन की दावत भी रखी गई थी. वीडियो में एक महिला टीचर अपने बेटे से बर्थडे केक कटवाती हुई दिख रही हैं, जबकि स्कूल के छात्र उसे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. विपिन हाई स्कूल, DEO ऑफिस और DM ऑफिस के ठीक बगल में स्थित है.

शिक्षा व्यवस्था की असली हालत आ रही सामने
स्कूल में पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियों में बाधा डालते हुए, शिक्षकों को जन्मदिन मनाते हुए देखा जा रहा है. इस वीडियो में अन्य शिक्षक भी नजर आ रहे हैं. चिकन पार्टियों से लेकर जन्मदिन के जश्न तक विभिन्न प्रकार के समारोहों के वीडियो अक्सर स्कूलों से वायरल हो रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था की असली हालत सामने आ रही है. रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षिका विनीता कुमारी के बेटे का जन्मदिन स्कूल परिसर के भीतर ही बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद चिकन और मटन की दावत भी हुई.

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स्कूल में अब शिक्षक अपने निजी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. ऐसे ही एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे शिक्षा विभाग के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं. ये सवाल इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि जिस स्कूल में यह जन्मदिन की पार्टी मनाई गई, वह ठीक जिला शिक्षा कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के बगल में स्थित है. शिक्षकों ने तय नियमों और कानूनों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए यह जन्मदिन की पार्टी मनाई. वीडियो वायरल होने के बावजूद, अब तक उनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है. मिली जानकारी के अनुसार, वीडियो दो दिन पुराना है.

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