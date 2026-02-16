बेतिया में 'यमराज' को दावत देता अंग्रेजों के जमाने का पुल: 92 साल से मरम्मत का इंतजार, 2 की मौत के बाद भी प्रशासन बेखबर

Bettiah news: बेतिया के डुमरी पंचायत स्थित रघुनाथपुर गांव से सत्ता और व्यवस्था की लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो हैरान कर देने वाली है. अंग्रेजों के समय वर्ष 1932 में बना यह पुल आज भी दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली लाइफलाइन बना हुआ है, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक इसकी समुचित मरम्मत नहीं कराई गई. पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है, रेलिंग टूट चुकी है और नीचे लगे लोहे के प्लेट भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इस खतरनाक हालत में भी ग्रामीण रोजाना जान जोखिम में डालकर इसी पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं.

हादसों का बन चुका है केंद्र

पुल की जर्जर स्थिति के कारण यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं. अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं, जबकि पुल से गिरकर दो लोगों की मौत भी हो चुकी है. बावजूद इसके प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.

ये भी पढ़ें: महाखतरे में डुमरिया पुल: स्प्रिंग फेल होने से गंडक नदी के सेतु पर बढ़ा 'खूनी कंपन'

Add Zee News as a Preferred Source

वर्षों से लगा रहे गुहार

ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से पुल की मरम्मत या नए पुल के निर्माण की मांग को लेकर अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया. विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

कब होगी पुल की मरम्मत?

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, विधायक और सांसद से पुल का निरीक्षण कर जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यह पुल दर्जनों गांवों की जीवनरेखा है और इसकी अनदेखी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. अब सभी की निगाहें सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी