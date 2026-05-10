बेतिया में अब अपराधियों की खैर नहीं: शहर के चप्पे-चप्पे पर CCTV का पहरा, SP ने खुद संभाली कमान

Bettiah News: बेतिया शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं. शहर की निगरानी अब 86 CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है. इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24×7 कार्यरत रहता है. बेतिया पुलिस शहर के प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वार तक हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है. पुलिस का दावा है कि अब शहर में अपराध की योजना बनाना और उसे अंजाम देना अपराधियों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हर चौक-चौराहे और संवेदनशील इलाके पर तीसरी आंख की पैनी नजर है.

बेतिया पुलिस ने इमली चौक, उतरवारी पोखरा, छावनी, मुफ्फसिल थाना, हरिवाटिका चौक, समाहरणालय चौक, मोहर्रम चौक, तीन लालटेन चौक, सुप्रिया रोड, छावनी ओवरब्रिज, द्वारदेवी चौक, मनुआपुल, संतकबीर चौक और स्टेशन चौक समेत कई प्रमुख स्थानों पर ओपन और गुप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर एक ओपन और एक गुप्त कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है.

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बेतिया SP डॉ. शौर्य सुमन ने बताया कि कंट्रोल रूम में 24 घंटे पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात रहते हैं. कैमरों के जरिए शहर की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाती है. यदि किसी इलाके में जाम की स्थिति बनती है तो तुरंत संबंधित थाना और यातायात पुलिस को सूचना दी जाती है. वहीं किसी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या दुर्घटना की सूचना मिलने पर तुरंत क्यूआरटी और डायल 112 की टीम को मौके पर भेजा जाता है.

SP ने बताया कि इस कंट्रोल रूम की मदद से कई बड़े अपराधों का खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिली है. कैमरों की सहायता से अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. आम लोगों की सुविधा के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का लैंडलाइन नंबर 6254257803 और मोबाइल नंबर 9546434879 भी जारी किया गया है, ताकि आपात स्थिति में लोग तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकें. बेतिया पुलिस अब शहर के चप्पे-चप्पे पर तीसरी आंख से निगरानी कर रही है.