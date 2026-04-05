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Bettiah News: बेतिया में भीषण अग्निकांड; चनपटिया में 37 घर जलकर राख, दर्जनों जानवर भी जिंदा हुए भस्म

Bettiah News: बेतिया के चनपटिया में आग लगने से 37 घर जलकर राख हो गए और दर्जनों जानवर भी जिंदा जल गए. इस घटना के बाद से ही घरवालों को रो-रोकर बुरा हाल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:51 AM IST

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बेतिया में भीषण अग्निकांड
बेतिया में भीषण अग्निकांड

Bettiah News: बेतिया में भीषण आग लगने से 37 घर जलकर राख हो गए. यह घटना कल देर रात चनपटिया के चुहारी इलाके में स्थित खैरवा टोला में हुई. आग ने घरों के अंदर रखा सब कुछ पूरी तरह से जला दिया, जिसमें कपड़े, बर्तन और अनाज शामिल हैं. इस आगलगी की घटना मेंदर्जनों जानवरों की जलकर मौत हो गई. अचानक लगी आग से प्रभावित परिवार समय पर कुछ नहीं कर पाए. कुछ ही पलों में आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया और पलक झपकते ही 37 घर खाक हो गए.

सूचना मिलने पर, आधा दर्जन फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की. नुकसान का आकलन करने के लिए एक ऑफिशियल टीम कल देर रात से ही मौके पर कैंप कर रही है. अधिकारियों ने राहत अभियान शुरू कर दिया है. चनपटिया बीडीओ (BDO) प्रणव गिरी ने बताया कि यह घटना कल देर रात हुई और लगभग 37 घर जलकर खाक हो गए हैं. आग से प्रभावित परिवारों की लिस्ट अभी बनाई जा रही है और राहत का सामान बांटा जा रहा है. साथ ही, जल्द ही मुआवजा भी मिलने की उम्मीद है. इस बीच, प्रभावित परिवार बहुत परेशान हैं, उनका रो-रोकर बुरा हाल है. आग अचानक लगने की वजह से, एक भी परिवार अपने घरों से जरूरी सामान नहीं निकाल पाया. 

यह भी पढ़ें: बिहार में शराबबंदी के 10 साल: प्रदेश में जहरीली शराब पीने से अबतक कितनी मौतें हुईं?

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चनपटिया MLA अभिषेक रंजन और मुखिया प्रभात कुमार भी कल देर रात से गांव में कैंप कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दे रहे हैं. इस आग की घटना में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे 37 परिवारों के सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं. 37 परिवारों के ये सैकड़ों लोग अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. उनके पास न तो तन ढकने के लिए कपड़े हैं और न ही जमीन पर बिछाने के लिए चादरें. उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है. इस हादसे में सब कुछ खो देने के बाद, आग से प्रभावित परिवार अब सरकारी मदद की उम्मीद कर रहे हैं. जहां गांव के लोग इन परिवारों के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी हर मुमकिन मदद देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

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