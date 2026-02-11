Bettiah News: चनपटिया को मिलेगी नई पहचान, कोविड में डूबे 'स्टार्टअप' को फिर से खड़ा करने में मदद करेगी बिहार सरकार

Bettiah News: बेतिया में चनपटिया स्टार्टअप जोन फिर से उड़ान भरने को बेताब है. एक बार फिर चनपटिया स्टार्टअप का डंका देश में बजने वाला है. सरकार की नई नीति से 58 उधमियों के दिन फिर बहुरने वाले हैं. सरकार की नई नीति 2022 में संशोधन के तहत, उद्योग विभाग के द्वारा उधमियों को 25 लाख की आर्थिक सहयोग ऋण के मदद की जाएगी. कैबिनेट से इस बात की मुहर लग गई है और चनपटिया स्टार्टअप के उधमियों का अब जिला प्रशासन सूची तैयार कर रही है. बता दें की कोरोना काल में बिहार के इस पहले स्टार्टअप ने पूरे देश में अपने नाम का डंका बजाया था. चनपटिया स्टार्टअप का प्रोडक्ट्स नेपाल, मलेशिया, लद्दाख के साथ-साथ देश के कोने-कोने के बाजारों तक पहुंच गए ये. 57 उद्यमी थे जो पहले अन्य प्रदेशों में मजदूर हुआ करते थे.

700 स्थानिय लोगों के लिए रोजगार सृजन

कोरोना काल में जिला प्रशासन ने उनकी स्किल को पहचानते हुए मजदूर से मालिक बना दिया. आत्मनिर्भरता की एक ऐसी कहानी जो आत्मनिर्भर भारत से जुड़ गई है. चनपटिया के 57 उधमियों के बीच लगभग 700 स्थानिय लोगों के लिए रोजगार सृजन हो गया. लेकिन बीते कुछ सालों में चनपटिया स्टार्टअप जोन की चमक फीकी पड़ गई. 57 उधमियों में से 30 उधमियों के पास पूंजी न होने के वजह से स्टार्टअप आखिरी सांस लेने लगा. 27 उद्यमी अपना उधम बचाने के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन 15 ऐसे स्टार्टअप है जो लगातार आसमान छू रहे हैं. इस स्टार्टअप जोन में उधमियों की मिनिमम साल का टर्न ओवर 70 लाख और मैक्सिमम तीन तीन करोड़ है.

कढ़ाई-बुनाई करने वालों के लिए सुनहरा अवसर

58 उधमियों के बीच लगभग 700 रोजगार का सृजन है. आस पास की महिलाएं और कारीगर इस स्टार्टअप जोन में दस हजार से तीस हजार मंथली कमाते हैं. यहां सिलाई कढ़ाई-बुनाई करने वालों के लिए सुनहरा अवसर है. सरकार की नई नीति 2022 के संशोधित नियम से चनपटिया स्टार्टअप जोन के उद्यमी फिर एक बार उड़ान भरने को बेताब है. उधमियों ने बताया है कि सरकार ने हमें आर्थिक सहयोग कर, फिर हमारे आत्मनिर्भरता को पंख लगा दिया है. फिर एक बार हमलोग 2020 की तरह उड़ान भरेंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सरकार के अभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं.

10 हजार तक महीना कमा रही महिलाएं

बिहार के इस रोल मॉडल स्टार्टअप में 58 उधमियों के बीच 700 रोजगार का सृजन है. जहा सिर्फ 400 महिलाओं को रोजगार मिला है. ये वो महिलाएं है जो आसपास की है. घर की दहलीज लांघ कर यहां आती है और साड़ी-लहंगा में सिर्फ स्टोन और कटाई-छटाई का काम करती है और महीने का दस हजार रुपए कमाती है. 300 पुरुष काम करते हैं जो दस हजार से तीस हजार प्रति मंथ की कमाई करते हैं. इस स्टार्टअप को फिर सरकार ने सहयोग दिया. वही, बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने बताया है कि चनपटिया स्टार्टअप जोन के उधमियों के लिए हर संभव सरकार प्रयास कर रही है, इनके लिए पूंजी और मार्केट के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी