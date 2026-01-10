Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069289
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

बेतिया कोर्ट में 'हाई अलर्ट': अदालतों को उड़ाने की धमकी के बाद छावनी बना परिसर, चप्पे-चप्पे पर पहरा

Bettiah News: बिहार के कई न्यायालयों को धमकी मिलने के बाद बेतिया व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. कोर्ट परिसर में प्रवेश से पहले आईडी जांच और सघन तलाशी ली जा रही है. पुलिस ने इसे नियमित मॉकड्रिल बताया है और लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:24 AM IST

Trending Photos

बेतिया कोर्ट में 'हाई अलर्ट': अदालतों को उड़ाने की धमकी के बाद छावनी बना परिसर
बेतिया कोर्ट में 'हाई अलर्ट': अदालतों को उड़ाने की धमकी के बाद छावनी बना परिसर

Bettiah News: बिहार के कई जिलों के न्यायालयों को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बेतिया व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सोमवार को न्यायालय परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की गहनता से जांच की जा रही है. बिना पहचान पत्र के किसी को भी कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है. न्यायालय के मेन गेट से लेकर अंदर तक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जिससे आम लोगों में भी सतर्कता का माहौल देखने को मिला.

पुलिस रही मुस्तैद
न्यायालय में प्रवेश करने वाले वकील, कर्मचारी, फरियादी और आम नागरिकों की आईडी जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है. बैग, फाइल और अन्य सामानों की भी बारीकी से तलाशी ली जा रही है. सुरक्षा कर्मी हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. अचानक बढ़ी इस सख्ती से कुछ देर के लिए न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल भी बना, लेकिन बाद में लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग किया.

ये भी पढ़ें: रात को ड्यूटी पर थे ASI अजय कुमार पांडेय, सीने में उठा तेज दर्द और फिर हो गई मौत

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बताया मॉकड्रिल
इस पूरे मामले को लेकर बेतिया एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि यह कोई आपात स्थिति नहीं बल्कि पुलिस की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि न्यायालय की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर जांच और मॉकड्रिल की जाती है. हाल ही में राज्य के कुछ न्यायालयों को धमकी मिलने की सूचना के बाद एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की.

सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क
प्रशासन का कहना है कि न्यायालय जैसी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. बेतिया व्यवहार न्यायालय में की गई यह सुरक्षा जांच आगे भी जारी रह सकती है. पुलिस ने साफ किया है कि आम लोगों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जाएगी.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bagaha News
बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल
DGP Vinay Kumar
नीतीश सरकार में क्राइम कंट्रोल! हत्या, लूट और डकैती के मामलों में आई बड़ी कमी
Chhapra News
स्वाद में नंबर 1, दाम में सबसे कम, इस बार छपरा का तिलकुट है हर घर का दम!
JDU leader KC Tyagi
सीएम नीतीश को 'भारत रत्न' देने की मांग, जदयू ने केंद्र सरकार के पाले में डाली गेंद
Bihar government
जमाबंदी वेरिफिकेशन के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम: 15 अफसरों की तैनाती, यहां देखें
Bihar News
बिहार पुलिस में 'महा-तबादला', 71 IPS इधर से उधर, देखें पूरी लिस्ट
Bihar News
काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं: प्रधान सचिव ने कहा-'प्रमोशन मिल गया, काम की गति बढ़ाएं'
RJD MP
'वोट खरीदकर बनी है सरकार, बिहार चुनाव में प्रशासन ने किया नंगा नाच'
Bihar News
खेतों तक पहुंचा पानी,किसानों के खिले चेहरे!6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लौटेगी हरियाली
Aams Darbhanga Expressway
बिहार के विकास को लगेंगे पंख: नए साल में मिल सकता है पहला सिक्स लेन एक्सप्रेसवे