बेतिया कोर्ट में 'हाई अलर्ट': अदालतों को उड़ाने की धमकी के बाद छावनी बना परिसर, चप्पे-चप्पे पर पहरा

Bettiah News: बिहार के कई न्यायालयों को धमकी मिलने के बाद बेतिया व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. कोर्ट परिसर में प्रवेश से पहले आईडी जांच और सघन तलाशी ली जा रही है. पुलिस ने इसे नियमित मॉकड्रिल बताया है और लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.
Bettiah News: बिहार के कई जिलों के न्यायालयों को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बेतिया व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सोमवार को न्यायालय परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की गहनता से जांच की जा रही है. बिना पहचान पत्र के किसी को भी कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है. न्यायालय के मेन गेट से लेकर अंदर तक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जिससे आम लोगों में भी सतर्कता का माहौल देखने को मिला.
पुलिस रही मुस्तैद
न्यायालय में प्रवेश करने वाले वकील, कर्मचारी, फरियादी और आम नागरिकों की आईडी जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है. बैग, फाइल और अन्य सामानों की भी बारीकी से तलाशी ली जा रही है. सुरक्षा कर्मी हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. अचानक बढ़ी इस सख्ती से कुछ देर के लिए न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल भी बना, लेकिन बाद में लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग किया.
पुलिस ने बताया मॉकड्रिल
इस पूरे मामले को लेकर बेतिया एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि यह कोई आपात स्थिति नहीं बल्कि पुलिस की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि न्यायालय की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर जांच और मॉकड्रिल की जाती है. हाल ही में राज्य के कुछ न्यायालयों को धमकी मिलने की सूचना के बाद एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की.
सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क
प्रशासन का कहना है कि न्यायालय जैसी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. बेतिया व्यवहार न्यायालय में की गई यह सुरक्षा जांच आगे भी जारी रह सकती है. पुलिस ने साफ किया है कि आम लोगों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जाएगी.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी