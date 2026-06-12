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बेतिया व्यवहार न्यायालय में शराब के नशे में गवाही देने पहुंचा SSB का सब-इंस्पेक्टर, जज के आदेश पर गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया व्यवहार न्यायालय में गवाही देने पहुंचे SSB के सब-इंस्पेक्टर राजकुमार के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई. ACJM स्वाति दुबे की अदालत में संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि के बाद जवान को नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 12, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:07 AM IST
बेतिया व्यवहार न्यायालय में शराब के नशे में गवाही देने पहुंचा SSB का सब-इंस्पेक्टर, जज के आदेश पर गिरफ्तार
Image Credit: बेतिया व्यवहार न्यायालय में शराब के नशे में गवाही देने पहुंचा SSB का सब-इंस्पेक्टर, जज के आदेश पर गिरफ्तार

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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