/बेतिया व्यवहार न्यायालय में शराब के नशे में गवाही देने पहुंचा SSB का सब-इंस्पेक्टर, जज के आदेश पर गिरफ्तार

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Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया व्यवहार न्यायालय में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. न्यायालय में गवाही देने पहुंचे सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक जवान के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है. मामला सामने आने के बाद अदालत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जवान को नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया.
जानकारी के अनुसार, यह मामला एसीजेएम स्वाति दुबे की अदालत का है. मैनाटाड़ थाना कांड संख्या 213/25 से जुड़े एक मामले में SSB के सब-इंस्पेक्टर राजकुमार गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे थे. यह मामला कोलंबियाई नागरिक ऑस्कर अगस्तो की गिरफ्तारी से संबंधित है, जिसे 29 अक्टूबर 2025 को भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में राजकुमार को गवाही देनी थी.
कोर्ट की कार्यवाही के दौरान न्यायिक पदाधिकारी ने देखा कि राजकुमार ठीक से बोल नहीं पा रहे थे और उनकी बातें लड़खड़ा रही थीं. साथ ही उनके मुंह से शराब की तेज गंध भी आ रही थी. इस पर अदालत को संदेह हुआ और नगर थाना पुलिस को सूचना देकर उनकी जांच कराने का निर्देश दिया गया.
पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से जांच किए जाने पर शराब सेवन की पुष्टि हो गई. इसके बाद SSB जवान को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई. न्यायालय जैसे संवेदनशील स्थान पर एक सुरक्षा बल के अधिकारी का शराब के नशे में पहुंचना गंभीर मामला माना जा रहा है. इस घटना ने सरकारी तंत्र में अनुशासन और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.