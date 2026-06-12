/बेतिया व्यवहार न्यायालय में शराब के नशे में गवाही देने पहुंचा SSB का सब-इंस्पेक्टर, जज के आदेश पर गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, यह मामला एसीजेएम स्वाति दुबे की अदालत का है. मैनाटाड़ थाना कांड संख्या 213/25 से जुड़े एक मामले में SSB के सब-इंस्पेक्टर राजकुमार गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे थे. यह मामला कोलंबियाई नागरिक ऑस्कर अगस्तो की गिरफ्तारी से संबंधित है, जिसे 29 अक्टूबर 2025 को भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में राजकुमार को गवाही देनी थी.