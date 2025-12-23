Bettiah News: मामूली विवाद में हुई चाकूबाजी में युवक की हत्या, मृतक का भाई-चाचा भी घायल

Bettiah Crime News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. यहां दबंगो ने मामूली विवाद में एक युवक की चाकू मारकर बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी है. घटना में मृतक का भाई और चाचा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिनका इलाज जीएमसीएच में चल रहा है. घटना नौतन थाना अंतर्गत मडूवाहा मनियारी गांव की है. बताया जा रहा है कि यहां सोमवार (22 दिसंबर) की शाम को दो पक्षों में मामूली विवाद हुआ था. जिसके बाद दबंगों ने लाठी-डंडा और चाकू से दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया. इस घटना में पीड़ित पक्ष के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायलों में मृतक का भाई प्रकाश कुमार और चाचा प्रभु शाह शामिल हैं.

बताया जा रहा है मृतक विजय कुमार का रविवार को गांव के कुछ दबंगों से विवाद हुआ था. जिसको के लेकर सोमवार की देर शाम दबंगो ने विजय कुमार पर लाठी डंडे चाकू से हमला कर दिया. जिसमें विजय कुमार की मौत हो गई. वहीं बीच-बचाव करने आए भाई प्रकाश कुमार और चाचा प्रभु शाह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायलों का इलाज जीएमसीएच में चल रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इस मामले में एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. उन्होंने बताया कि दोनो पक्षों में रविवार को विवाद हुआ था. जिसमें एक पक्ष ने सोमवार को जानलेवा हमला किया.

एसडीपीओ ने बताया कि मारपीट की घटना में एक युवक की मौत हो गई. वहीं मृतक विजय कुमार के घायल भाई ने बताया कि 20 से 25 लोगों ने एक साथ हमला किया और मेरे भाई को चाकू मार दिया. इससे उसकी मौत हो गई. वह खुद और उसके चाचा बीच-बचाव करने पहुंचे तो दबंगों ने उन्हें भी पीट-पीटकर घायल कर दिया. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. उधर बेतिया स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (GMCH) एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों की दबंगई के कारण अखाड़ा बन गया. सोमवार को अस्पताल परिसर में संचालित 'दीदी की रसोई' में खाने के ऑर्डर को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने करीब आधा दर्जन जीविका दीदियों और रसोई कर्मियों की बेरहमी से पिटाई कर दी.

रिपोर्ट- धनंजय