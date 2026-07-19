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बेतियाः DIG ने 32 सब इंस्पेक्टर का किया तबादला, 5 साल से अधिक समय से थे तैनात

पश्चिम चंपारण से बड़ी खबर है. चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय ने पांच वर्ष से अधिक एक ही जिले में पदस्थापित (SI) पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला किया है. बेतिया, मोतिहारी और बगहा के 32 पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला हुआ है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 19, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:38 AM IST
बेतियाः DIG ने 32 सब इंस्पेक्टर का किया तबादला, 5 साल से अधिक समय से थे तैनात
Image Credit: बेतिया डीआईजी (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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