/बेतियाः DIG ने 32 सब इंस्पेक्टर का किया तबादला, 5 साल से अधिक समय से थे तैनात

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पश्चिम चंपारण से बड़ी खबर है. चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय ने पांच वर्ष से अधिक एक ही जिले में पदस्थापित (SI) पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला किया है. बेतिया, मोतिहारी और बगहा के 32 पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला हुआ है. तीन क्षेत्रों में इन 32 पुलिस अवर निरीक्षकों का पांच से अधिक समय हो गया था. डीआईजी हर किशोर राय ने बेतिया, बगहा और मोतिहारी एसपी को निर्देश दिया है कि स्थानांतरण हुए सभी पुलिस अवर निरीक्षकों शीघ्र विरमित करें. बेहतर पुलिसिंग अपराध नियंत्रण पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता को लेकर डीआईजी ने 32 एसआई का तबादला किया है.
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