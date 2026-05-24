सुनो... सुनो... सुनो... जिनको नेशनल हाइवे और रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला है, उनके लिए अच्छी खबर

सुनो... सुनो... सुनो... भारतमाला परियोजना के छूटे रैयतों को मुआवजा मिलेगा. 25 मई से एक जून तक अलग अलग अंचलों में रैयतों के लिए विशेष शिविर का आयोजन होने जा रहा है. पश्चिम चंपारण के डीएम तरनजोत सिंह ने सभी रैयतों से अपील की है कि वे शिविर में पहुंचकर अपने कागजात प्रस्तुत करें. एनएच 139 डब्ल्यू एवं एनएच 727 एए और छितौनी तमकुही रोड नई रेललाइन से प्रभावित रैयतों को मुवावजा मिलेगा. इसमें नौतन, बैरिया, चनपटिया, ठकराहा एवं पिपरासी के सीओ को बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने रैयतों के मुवावजा देने के दिशानिर्देश जारी किया है.

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं छितौनी तमकुही नई रेल लाइन के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया तेज कर दी गई है. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-139डब्ल्यू के किलोमीटर 17.200 अरेराज (पूर्वी चम्पारण) से किलोमीटर 42.045 बेतिया (पश्चिम चम्पारण) तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-727एए (मनुआपुल-बेतिया) एनएच-730 (सेवरही, उत्तर प्रदेश) तक एवं छितौनी-तमकुही रोड नई रेल लाइन परियोजना से प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए 25 मई से एक जून तक अंचलवार शिविर लगाए जाएंगे.

READ ALSO: चंपारण को मोदी सरकार की नई सौगात, लौरिया-नौतन-अरेराज रेल लाइन निर्माण को मिली मंजूरी

Add Zee News as a Preferred Source

ये शिविर ऐसे रैयतों के लिए लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने पूर्व के कैंपों में जरूरी राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं कराए थे. इस वजह से उनका मुआवजा भुगतान लंबित है. ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अब विशेष शिविर लगाकर प्रभावित भू-स्वामियों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की कोशिश की जा रही है. डीएम तरनजोत सिंह ने नौतन, बैरिया, चनपटिया, ठकराहा एवं पिपरासी के अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस कार्य में व्यक्तिगत रुचि लें. अंचल निरीक्षकों और राजस्व कर्मचारियों को सक्रिय कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि सभी रैयत शिविर में उपस्थित हो सकें. इन विशेष शिविरों का सघन पर्यवेक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी करेंगे.

25 मई: एनएच -139 डब्ल्यू के लिए कैंप

नौतन धुमनगर के रैयतों के लिए धुमनगर पुराना पंचायत भवन

नौतन, जगदीशपुर एवं जमुनिया के रैयतों के लिए जमुनिया पंचायत भवन.

26 मई : नौतन विशुनपुरा के रैयतों के लिए पंचायत भवन, कठैया

26 मई: नौतन पकड़िया के रैयतों के लिए पंचायत सरकार भवन, पकड़िया

27 मई: बैरिया हाट सरैया के रैयतों के लिए पंचायत सरकार भवन, हाट सरैया

27 मई: चनपटिया गुरवलिया विश्वास एवं तुनियाविशुनपुर के रैयतों के लिए पंचायत सरकार भवन, गुरवलिया विश्वास.

29 मई : एनएच -727एए एवं एनएच-730 के लिए कैंप

बैरिया पटजिरवा के रैयतों के लिए पटजिरवा देवी स्थान परिसर

योगापट्टी पिपरा नौरंगिया एवं कोहड़ा के रैयतों के लिए योगापट्टी अंचल परिसर

30 मई: ठकराहा, श्रीनगर एवं भगवानपुर के रैयतों के लिए ठकराहा अंचल परिसर

30 मई: चनपटिया गुरवलिया विश्वास, तुरहापट्टी एवं भरपटिया के रैयतों के लिए अंचल कार्यालय, चनपटिया

01 जून: छितौनी-तमकुही रोड नई रेल लाइन परियोजना के लिए कैंप

पिपरासी डुमरी एवं सेमरा लबेदाहा के रैयतों के लिए पिपरासी अंचल परिसर में मुआवजा भुगतान के लिए आंचलवर व मौजावर शिविर का आयोजन किया जाएगा. मुआवजा के लिए नोटिस भेजा गया है. रैयत अपना भू स्वामित्व प्रमाण पत्र लेकर मुआवजे की राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं. भू स्वामित्व प्रमाण पत्र ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं. रैयतों की सुविधा के लिए सभी सीओ सहित अन्य कर्मियों को बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.