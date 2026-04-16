Bettiah News: DM तरनजोत सिंह का बड़ा एक्शन, बेतिया के 591 निजी स्कूलों को अल्टीमेटम, लूट बंद नहीं हुई तो रद्द होगी मान्यता

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं. जिले के निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से मनमाने तरीके से शुल्क वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है. डीएम के इस फैसले से जिले के करीब डेढ़ लाख छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है. अब निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि कोई भी निजी विद्यालय अब प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क और वार्षिक शुल्क के नाम पर अतिरिक्त राशि नहीं वसूल सकता. यदि कोई स्कूल ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सभी निजी विद्यालयों की निगरानी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो समय-समय पर औचक निरीक्षण कर स्थिति की जांच करेगी. जिले में कुल 552 निजी विद्यालय और 39 सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं.

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प्रशासन को यह भी शिकायत मिली थी कि कई निजी विद्यालय अभिभावकों को किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री एक ही निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है. इसके अलावा कुछ स्कूल हर साल बिना किसी कारण यूनिफॉर्म बदल देते हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त खर्च का दबाव पड़ता है. डीएम ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे शिक्षा के नाम पर व्यवसाय करने जैसा बताया.

डीएम तरनजोत सिंह ने निर्देश दिया है कि किसी भी विद्यालय में तीन साल से पहले यूनिफॉर्म नहीं बदली जाएगी और किताब-कॉपी किसी एक दुकान तक सीमित नहीं रखी जाएगी, बल्कि सभी दुकानों पर उपलब्ध होगी. साथ ही सभी स्कूलों को अपने परिसर में प्रत्येक कक्षा का निर्धारित शुल्क और पाठ्यपुस्तकों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी. डीएम के इस आदेश के बाद निजी विद्यालयों में हड़कंप मच गया है, अब देखना होगा कि प्रशासन के ये निर्देश जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं.