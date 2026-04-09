Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3172103
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

सावधान! गैस सिलेंडर देने में की आनाकानी तो सीधे जेल; बेतिया DM ने एजेंसी मालिकों को चेताया

Bettiah News: बेतिया में डीएम तरनजोत सिंह के औचक निरीक्षण में गैस एजेंसी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई. 200 से अधिक एलपीजी सिलेंडरों का बैकलॉग, स्टॉक गड़बड़ी और उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी नहीं देने के मामले में एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिससे पूरे पश्चिम चंपारण में हड़कंप मच गया है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:56 PM IST

Trending Photos

सावधान! गैस सिलेंडर देने में की आनाकानी तो सीधे जेल; बेतिया DM ने एजेंसी मालिकों को चेताया
सावधान! गैस सिलेंडर देने में की आनाकानी तो सीधे जेल; बेतिया DM ने एजेंसी मालिकों को चेताया

Bettiah News: बेतिया में एक उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं देना गैस एजेंसी को भारी पड़ गया. उपभोक्ता ने सीधे बेतिया के डीएम तरनजोत सिंह के मोबाइल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डीएम खुद हरकत में आ गए. बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने मां शारदे एचपी गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान एजेंसी में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं, जिससे डीएम का रुख सख्त हो गया. उन्होंने मौके पर ही एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया, जिससे पूरे जिले की गैस एजेंसियों में हड़कंप मच गया है.

जांच के दौरान डीएम को 18 से 31 मार्च के बीच 200 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडरों का बैकलॉग मिला. उपभोक्ताओं को समय पर गैस की डिलीवरी नहीं की गई थी. जब डीएम ने इस बारे में एजेंसी प्रबंधक से जवाब मांगा, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इस पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें: बेतिया पुलिस ने वक्त रहते एक्शन ले लिया, नहीं तो मोतिहारी जैसा कांड हो जाता

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने अन्य उपभोक्ताओं से भी बातचीत की, जिसमें सामने आया कि कई लोगों को समय पर गैस नहीं दी गई थी. साथ ही एजेंसी में गैस स्टॉक में गड़बड़ी और पंजी संधारण में भी अनियमितताएं पाई गईं. इन सभी कमियों ने एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद डीएम तरनजोत सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. जो भी गैस एजेंसी उपभोक्ताओं के साथ मनमानी करेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज होगी और जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजा जाएगा. इस कार्रवाई के बाद पश्चिम चंपारण जिले में हड़कंप मच गया है, जबकि आम उपभोक्ता डीएम की इस पहल की सराहना कर रहे हैं.

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
गैस सिलेंडर देने में की आनाकानी तो सीधे जेल; बेतिया DM ने एजेंसी मालिकों को चेताया
Bihar BJP
दिल्ली में होने वाली बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इन 5 नामों पर होगा मंथन
Bihar Crime News
फारबिसगंज में खूनी खेल, युवक की गर्दन काटी तो भीड़ ने आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला
nitin Nabin
सब कुछ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय किया जा रहा है: नितिन नवीन
Jehanabad Gurukul Hostel
गुरुकुल हॉस्टल में 5 साल के मासूम की हत्या मामला: बाथरूम से मिले खून के धब्बे
Khagaria News
Khagaria News: दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, महज 30 हजार के लिए छीन ली जूही की जिंदगी
Assam Assembly Election
असम में 126 सीटों पर वोटिंग जारी, JMM की 19 सीटों पर नजर; झारखंड में सियासी हलचल तेज
Assam Assembly Election
असम में 126 सीटों पर वोटिंग जारी, JMM की 19 सीटों पर नजर; झारखंड में सियासी हलचल तेज
Samrat Choudhary
Explained: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी का दावा कितना मजबूत?
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में ‘ऑपरेशन नया सवेरा 2.0’, बाल श्रम से मुक्त कराए गए 20 बच्चे; 12 पर FIR