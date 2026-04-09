सावधान! गैस सिलेंडर देने में की आनाकानी तो सीधे जेल; बेतिया DM ने एजेंसी मालिकों को चेताया

Bettiah News: बेतिया में एक उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं देना गैस एजेंसी को भारी पड़ गया. उपभोक्ता ने सीधे बेतिया के डीएम तरनजोत सिंह के मोबाइल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डीएम खुद हरकत में आ गए. बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने मां शारदे एचपी गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान एजेंसी में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं, जिससे डीएम का रुख सख्त हो गया. उन्होंने मौके पर ही एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया, जिससे पूरे जिले की गैस एजेंसियों में हड़कंप मच गया है.

जांच के दौरान डीएम को 18 से 31 मार्च के बीच 200 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडरों का बैकलॉग मिला. उपभोक्ताओं को समय पर गैस की डिलीवरी नहीं की गई थी. जब डीएम ने इस बारे में एजेंसी प्रबंधक से जवाब मांगा, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इस पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें: बेतिया पुलिस ने वक्त रहते एक्शन ले लिया, नहीं तो मोतिहारी जैसा कांड हो जाता

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने अन्य उपभोक्ताओं से भी बातचीत की, जिसमें सामने आया कि कई लोगों को समय पर गैस नहीं दी गई थी. साथ ही एजेंसी में गैस स्टॉक में गड़बड़ी और पंजी संधारण में भी अनियमितताएं पाई गईं. इन सभी कमियों ने एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद डीएम तरनजोत सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. जो भी गैस एजेंसी उपभोक्ताओं के साथ मनमानी करेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज होगी और जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजा जाएगा. इस कार्रवाई के बाद पश्चिम चंपारण जिले में हड़कंप मच गया है, जबकि आम उपभोक्ता डीएम की इस पहल की सराहना कर रहे हैं.