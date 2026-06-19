/Bettiah News: उपलब्धियों से भरी विरासत छोड़कर जा रहे हैं डॉ. शौर्य सुमन, अब पूर्णिया में अपराध पर लगाएंगे लगाम

सुपरकॉप SP शौर्य सुमन के काम की तारीफ

उन्होंने नरकटियागंज में एक मर्डर केस में शामिल जूनियर इंजीनियर की पत्नी को गिरफ्तार करके बेहतरीन पुलिसिंग का एक उदाहरण पेश किया, जो CBI के काम करने के तरीके जैसा था और एक अच्छे पुलिस चीफ के तौर पर अपनी काबिलियत साबित करते हुए कई SHO को एक के बाद एक सस्पेंड किया. हालांकि, कुछ हफ्ते पहले एक ही बार में 14 पुलिस ऑफिसरों और 26 कॉन्स्टेबलों को सस्पेंड करने के फैसले ने बिहार में SP शौर्य सुमन की एक बेहतरीन SP के तौर पर पहचान को और मजबूत कर दिया. बेतिया में हर अपराध 24 से 48 घंटों के अंदर सुलझा लिया जाता था. जब भी कोई अपराध होता, तो लोग सड़कों के नुक्कड़ों पर चर्चा करते थे कि अपराधी एक दिन के अंदर पकड़े जाएंगे क्योंकि सुपरकॉप SP शौर्य सुमन इंचार्ज थे.