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Bettiah News: उपलब्धियों से भरी विरासत छोड़कर जा रहे हैं डॉ. शौर्य सुमन, अब पूर्णिया में अपराध पर लगाएंगे लगाम

Bettiah SP Shaurya Suman: बेतिया के SP डॉ. शौर्य सुमन का प्रमोशन हुआ है. उन्हें SSP बनाया गया है और अब वे पूर्णिया का कार्यभार संभालेंगे. अपने काम की वजह से उन्होंने काफी चर्चा बटोरी है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 19, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:43 AM IST
Bettiah News: उपलब्धियों से भरी विरासत छोड़कर जा रहे हैं डॉ. शौर्य सुमन, अब पूर्णिया में अपराध पर लगाएंगे लगाम
Image Credit: बेतिया SP डॉ. शौर्य सुमन (फाइल फोटो)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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