/Bettiah News: उपलब्धियों से भरी विरासत छोड़कर जा रहे हैं डॉ. शौर्य सुमन, अब पूर्णिया में अपराध पर लगाएंगे लगाम

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Bettiah News: बेतिया के SP डॉ. शौर्य सुमन, जिन्हें सुपरकॉप माना जाता है, उन्हें SSP के पद पर प्रमोट किया गया है. राजनीतिक संरक्षण प्राप्त पिनू डॉन को गिरफ्तार करके SP शौर्य सुमन ने न केवल बेतिया में बल्कि पूरे बिहार में पुलिस बल की प्रतिष्ठा और अधिकार को काफी बढ़ाया. पिनू की गिरफ्तारी के बाद से SP शौर्य सुमन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. बेतिया पुलिस के कई सफल ऑपरेशनों ने एक सुपरकॉप के तौर पर उनकी पहचान को और मजबूत किया. बेतिया पुलिस ने गोरखपुर से अगवा किए गए एक बच्चे को महज छह घंटे में बरामद करके राज्य के पूरे पुलिस बल के सामने पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया. इसके अलावा, मुंबई से पांच नाबालिग लड़कियों को 12 घंटे के भीतर बचाकर, बेतिया के SP ने बिहार पुलिस का कद और विश्वसनीयता बढ़ाई.
सुपरकॉप SP शौर्य सुमन के काम की तारीफ
उन्होंने नरकटियागंज में एक मर्डर केस में शामिल जूनियर इंजीनियर की पत्नी को गिरफ्तार करके बेहतरीन पुलिसिंग का एक उदाहरण पेश किया, जो CBI के काम करने के तरीके जैसा था और एक अच्छे पुलिस चीफ के तौर पर अपनी काबिलियत साबित करते हुए कई SHO को एक के बाद एक सस्पेंड किया. हालांकि, कुछ हफ्ते पहले एक ही बार में 14 पुलिस ऑफिसरों और 26 कॉन्स्टेबलों को सस्पेंड करने के फैसले ने बिहार में SP शौर्य सुमन की एक बेहतरीन SP के तौर पर पहचान को और मजबूत कर दिया. बेतिया में हर अपराध 24 से 48 घंटों के अंदर सुलझा लिया जाता था. जब भी कोई अपराध होता, तो लोग सड़कों के नुक्कड़ों पर चर्चा करते थे कि अपराधी एक दिन के अंदर पकड़े जाएंगे क्योंकि सुपरकॉप SP शौर्य सुमन इंचार्ज थे.
पुलिस पर जनता का ऐसा भरोसा पहली बार देखने को मिला. इस भरोसे को समझते हुए बेतिया के SP शौर्य सुमन ने अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम किया. उनके तबादले की चर्चा शहर के हर चौराहे पर हो रही है. शौर्य सुमन का नाम सुनते ही अपराधी कांपने लगते थे. जब भी बेतिया में अपराध और अपराधियों की बात होगी, तो तेज-तर्रार IPS अफसर और बिहार पुलिस के 'सुपरकॉप' डॉ. शौर्य सुमन का जिक्र जरूर होगा. सरकार ने डॉ. शौर्य सुमन के योगदान को देखते हुए उन्हें प्रमोट करके SSP बनाया है और पूर्णिया का SSP नियुक्त किया है.