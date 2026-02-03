Advertisement
बेतिया का चोर हेडमास्टर! शराब की ऐसी लत कि स्कूल से चावल चुराकर बेचने निकले गुरुजी, वीडियो वायरल

Bettiah News: बेतिया के गौनाहा प्रखंड में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर का शराब के लिए मध्यान्ह भोजन का चावल चोरी करते वीडियो वायरल हुआ है. नशे में धुत शिक्षक मंजीत मांझी को ग्रामीणों ने चावल के बोरे के साथ पकड़ा. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की बात कही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:01 PM IST

Bettiah News: ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है, इस कहावत को सच साबित करने वाली एक चौंकाने वाली खबर बेतिया से सामने आई है. गौनाहा प्रखंड के एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित हेडमास्टर की ऐसी करतूत उजागर हुई है, जिसने पूरे शिक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है. स्कूल के हेडमास्टर मंजीत मांझी पर आरोप है कि वे शराब के नशे में धुत होकर अपने ही स्कूल से बच्चों के मध्यान्ह भोजन का चावल चोरी कर बेचने निकले. यह घटना न सिर्फ सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे शिक्षक बच्चों को क्या शिक्षा देंगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हेडमास्टर मंजीत मांझी शराब पीने के लिए और शराब की व्यवस्था करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे. इसके बाद वे सीधे स्कूल पहुंचे और वहां से एक बोरा चावल चोरी कर बेचने निकल पड़े. हालांकि उनकी यह हरकत ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी. ग्रामीणों ने उन्हें चावल के बोरे के साथ पकड़ लिया और मौके पर ही सवालों की बौछार कर दी. ग्रामीणों ने पूछा कि जब सरकार वेतन देती है, तो शराब के लिए स्कूल का चावल क्यों चुराया गया.

ग्रामीणों के सवालों पर हेडमास्टर ने हैरान करने वाला जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा में काफी खर्च हो गया था, इसलिए वे चावल बेचने जा रहे थे. इस दौरान वे नशे की हालत में थे और अपनी चोरी को सही ठहराते नजर आए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही लोग सवाल उठाने लगे कि जो शिक्षक बच्चों के भोजन का चावल शराब के लिए चुरा सकता है, वह बच्चों को नैतिक शिक्षा कैसे देगा.

मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है. जांच के लिए डीपीओ कुमकुम पाठक को संबंधित विद्यालय भेजा गया है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला शिक्षा विभाग की कार्यशैली और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

