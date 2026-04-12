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Bettiah News: दुधा मठिया गांव में चोरों ने एक ही रात में तीन घरों में मचाया उत्पात, लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ

Bettiah News: बेतिया के दुधा मठिया गांव में चोरों ने एक ही रात में तीन घरों में जमकर उत्पात मचाया. चोरों ने लाखों की संपत्ति पर अपना हाथ साफ कर लिया. गांव के मुखिया के मुताबिक इस चोरी में शामिल चोरों की संख्या दर्जनों में होगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:27 PM IST

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Bettiah: एक ही रात तीन घरों में चोरी
Bettiah: एक ही रात तीन घरों में चोरी

Bettiah News: बेतिया में कल रात (12 अप्रैल) चोरों ने एक ही समय पर तीन घरों में सेंधमारी की. चोरी की इन घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल बन गया है. मझौलिया पुलिस थाने के कामकाज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. गांव वाले रात की गश्त की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. यह घटना मझौलिया पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दुधा मठिया गांव में हुई. गांव के मुखिया आशीष भट्ट ने बताया कि कल देर रात तीन घरों में एक साथ बड़ी चोरी हुई. चोर लाखों के गहनों सहित कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि इस चोरी में शामिल चोरों की संख्या दर्जनों में थी.

एक ही समय पर हुई चोरी
गांव के मुखिया ने कहा कि तीन अलग-अलग घरों में एक ही समय पर चोरियां हुईं. इसलिए इसमें शामिल चोरों की संख्या निश्चित रूप से दर्जनों में रही होगी. एक घर में चोरों ने ग्यारह ताले काटे, दूसरे घर में एक लॉकर काटकर खोला गया और तीसरे घर में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि चोरों छतों पर रस्सियां फेंककर और उसपर चढ़कर घर में घुसे. बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर पप्पू शर्मा बेंगलुरु में रहते हैं, इसलिए उनका घर खाली था. वहीं, अजय शर्मा और दुर्गानाथ शर्मा के परिवार अपने-अपने घरों के अंदर मौजूद थे. चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने दर्जनों ताले और एक लॉकर काटकर लाखों रुपये की नकदी और गहने चुरा लिए और किसी को जरा सी भी भनक तक नहीं लगी.

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गांव में दहशत का माहौल
इस घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया है और निवासी चोरों के आतंक से भयभीत हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि मझौलिया थाने की पुलिस ने रात की गश्त पूरी सतर्कता और मुस्तैदी से की होती, तो यह बड़ी चोरी नहीं होती. गांव के मुखिया आशीष भट्ट ने भी मझौलिया पुलिस बल के काम करने के तरीके और रात की गश्त को लेकर सवाल उठाए हैं. पुलिस की लापरवाही के कारण, चोरों द्वारा मचाए गए आतंक के बीच ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं. सूचना मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. एक डॉग स्क्वॉड टीम भी गांव पहुंच गई है. पुलिस ने कहा है कि चोरों को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा और गांव से मिले CCTV फुटेज की फिलहाल जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी, बेतिया

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